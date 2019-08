Amici, Andreas Muller disinibito: il ballerino scopre tutto, Instagram in tilt

Andreas Muller, il successo dopo Amici di Maria De Filippi

Il successo che ha ottenuto Andreas Muller dopo la partecipazione a ben due edizioni di Amici di Maria De Filippi è indiscutibile; basti pensare al numero dei follower raggiunti su Instagram e all’engagement del suo account, cioè alla quantità delle interazioni con gli utenti, per averne contezza. Come se non bastasse, il ballerino è continuamente al centro del gossip da un bel po’ di tempo per via della sua storia con Veronica Peparini, insegnante di Amici che solo di recente ha voluto uscire allo scoperto assieme al suo danzatore. E le ultime foto che avranno mandato senz’altro in tilt i fan ne sono la più chiara dimostrazione.

Amici, Andreas Muller disinibito: la foto inaspettata su Instagram

Oggi siamo qui a parlarvi proprio di foto che riguardano Andreas e non Veronica, e che non hanno nulla a che vedere con la danza; consapevole di essere apprezzatissimo anche per il suo aspetto fisico, Andreas ha infatti voluto mettere in mostra le sue grazie in piscina. Il commento allo scatto? Nessuno: Muller ha pensato bene di lasciare la parola ai fan che ovviamente hanno dimostrato di gradire parecchio. “E voi – ha scritto ad esempio Azzurra – che vi mettete con la schiena a 180° gradi per far vedere il c…o, ammirate la natura divina”; per gli altri commenti andate pure sul profilo di Andreas perché non possiamo riproporvene la maggior parte vista l'”entità” degli apprezzamenti. E se non ne avete mai abbastanza sappiate che negli ultimi giorni anche un noto ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dare il meglio di sé su Instagram.

Andreas e Veronica, la storia d’amore prosegue a gonfie vele

Andreas e Veronica intanto si preparano a nuovi progetti, come potete leggere nel post che abbiamo condiviso qui sotto, e continuano a vivere felici la loro storia d’amore nonostante le critiche legate alla differenza d’età. Polemiche sterili, vien da dire, visto che i due sono innamoratissimi, uscendo allo scoperto hanno dimostrato di essere coraggiosi e meritano quindi se non il nostro sostegno almeno il rispetto di tutti. Pronti per rivederli entrambi ad Amici di Maria De Filippi? Per la foto di Andreas ricordate di andare subito sul suo Instagram!