Andreas e Veronica, l’amore in vacanza: la Peparini si sbilancia (Video)

Veronica Peparini e Andreas Muller, una storia d’amore nata ad Amici

La storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è nata grazie ad Amici di Maria De Filippi, e questo almeno inizialmente non è andato giù a molti per via del ruolo di insegnante di lei all’interno della scuola; successivamente le critiche si sono spostate sulla differenza d’età e chissà per quali altri assurdi motivi la gente continua a criticarli, per fortuna non più incessantemente come un tempo, nonostante siano con tutta evidenza felicissimi assieme. Lo dimostra l’ultimo bel filmato che lui ha condiviso su Instagram che non potevamo non mostrarvi.

Andreas Muller, la dedica a Veronica Peparini in video

“Searching you also underwater”, queste le parole con cui Andreas commenta il video, cioè ‘Cercarti anche sott’acqua’, e con cui ci mostra uno dei momenti più belli della loro vacanza: sott’acqua si cercano, si trovano, si abbracciano e si danno un lungo bacio. Tantissimi i like al post di Muller, che senz’altro tornerà ad Amici come Veronica, e tantissimi i commenti positivi che surclassano decisamente quelli contro la coppia.

Veronica si sbilancia: “Grazie, io e te”

“Bellissimo – queste le parole della Peparini che non sapeva del video che Andreas avrebbe condiviso – grazie, io e te”. Veronica non si è mai sbilanciata così tanto come in questo periodo, e se non andiamo errati non si era mai esposta al punto da scrivere parole così belle. Non capiamo a questo punto perché la gente che non condivide le loro scelte non si limiti semplicemente a defollowarli, invece di stressare quotidianamente con commenti carichi d’odio, di livore e di polemiche inutili. Noi da parte nostra non possiamo che mostravi il bel filmato pubblicato da Andreas augurando a entrambi che questa felicità duri per tutta la vita: