Ivan Gonzalez ci ricasca e scopre tutto: l’ombra lo tradisce, anche Sonia apprezza

Uomini e Donne, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino felici assieme

Ci risiamo! Ivan Gonzalez ci è ricascato e ha tirato giù tutto per l’ennesima volta. Non che ci dispiaccia, e infatti siamo qui proprio per parlarvi dell’ultimo post Instagram che l’ex tronista di Uomini e Donne, prima tentatore di Temptation Island, ha pubblicato. Non è dispiaciuto neanche a Sonia Pattarino, a dire il vero, visto che la ragazza ha dimostrato di apprezzare le grazie del suo principino con cui è tornata assieme dopo un periodo di crisi che sembrava averli fatti arrivare al capolinea; proprio recentemente la Pattarino ha fatto riferimento a quanto accaduto, e adesso non possiamo che esser felici per come la situazione sia cambiata del tutto. Almeno in apparenza. Ma veniamo al dunque.

Ivan Gonzalez ci ricasca e tira di nuovo giù tutto: la foto che fa discutere

Ivan ha postato poche ore fa una foto in cui si tuffa in acqua come Madre Natura l’ha fatto. Sì, proprio così. Si tratta della seconda foto degli ultimi giorni in cui lo spagnolo mostra a tutti le sue grazie davanti a Sonia, e lo ha fatto anche in questo caso con molta nonchalance, questa volta scrivendo “This is México cuates” con tanto di pesca arancione alla fine del messaggio. Avete bisogno del traduttore? Ovviamente no, anche perché la pesca dice già tutto. Ed è la stessa pesca con cui Sonia ha commentato lo scatto del suo tronista “pagliaccino”, come si è recentemente definito lui in vacanza.

Ivan e Sonia a Temptation Island Vip 2?

Continuano intanto a circolare voci di corridoio sulla presenza di Ivan e Sonia a Temptation Island Vip 2, a cui dovrebbero prendere parte anche Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia molto meno disinibita ma non per questo meno seguita. Anzi: si può dire senza dubbio che i due innamorati siano tra i più amati delle ultime edizioni, destinati tra l’altro a entrare nell’Olimpo delle coppie più amate di sempre. Sì, sappiamo che volete vedere la foto; noi però per ovvie ragioni non possiamo mostrarvela: andate sul profilo Instagram dell’ex tronista e fate attenzione ai dettagli… qualcuno ad esempio non si è perso neanche l’ombra riflessa sulla sabbia! Buona visione!