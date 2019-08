Uomini e Donne, Sonia ammette: “Alle volte bisogna perdersi”, il post dal Messico

Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez insieme dopo la crisi

Le voci di corridoio che volevano Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez a un passo dalla rottura avevano scatenato rabbia e delusione nei fan che non riuscivano a capire come mai l’amore fosse finito così, da un giorno all’altro; la situazione poi è subito cambiata, a quanto pare i due si sono chiariti e hanno deciso di ricominciare e continuare a vivere la loro storia d’amore come il primo giorno, tra sorrisi, divertimento e tanta tanta passione. A ricordare quei momenti è stata proprio Sonia che ha lasciato il Messico ieri assieme a Ivan, scrivendo un post che mostra a tutti come la crisi sia passata e che tutto va a gonfie vele.

Uomini e Donne, Ivan e Sonia: amore a gonfie vele in Messico

“Alle volte – ha scritto la Pattarino commentando una foto in cui è al mare in braccio al suo Ivan – bisogna perdersi per poi ritrovarsi”. I due hanno passato delle vacanze bellissime in un resort di lusso, e Gonzalez non ha perso l’occasione di mostrare a tutti, tra un tutto e una passeggiata, le parti più nascoste del suo corpo: è un “pagliaccino”, come dice lui, e a Sonia piace anche per questo. Ora che sono tornati in Italia la vita sarà quella di prima e come per tutte le coppie potrebbe succedere di tutto; tra i commenti in effetti spiccano quelli in cui si legge che lei è molto presa mentre lui è piuttosto spento. Sarà davvero così?

Sonia e Ivan, le ultime news sulla coppia

Intanto Temptation Island Vip 2 è in arrivo e noi stiamo mettendo nero su bianco un po’ di nomi che potrebbero essere stati considerati dalla redazione per il nuovo reality di Canale 5; al momento tra le coppie di Uomini e Donne consideriamo quasi sicura quella formata da Andrea e Natalia, e meno sicuri Andrea e Arianna e proprio Sonia e Ivan. Cosa deciderà di fare il team autoriale? Difficile dirlo perché quest’anno c’è davvero l’imbarazzo della scelta ma in ogni caso siamo sicuri che lo spettacolo “alla Temptation” sarà assicurato.