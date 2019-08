Sonia e Ivan, la vacanza si fa bollente: lui tira giù tutto “Sono un pagliaccino”

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, la storia d’amore continua

La storia d’amore tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino sembrava destinata a finire e invece eccoli qui: entrambi sono in vacanza, apparentemente felici assieme, a condividere con i loro follower foto, filmati e chi più ne ha più ne metta sui momenti della giornata. Foto e filmati che qualcuno apprezzerà senza ombra di dubbio, visto che Sonia e Ivan hanno una mentalità anche abbastanza aperta, e lei ad esempio lascia fare al suo tronista il giocherellone vanitoso. Di cosa parliamo esattamente? Veniamo subito al dunque perché abbiamo qualcosa da mostrarvi.

Sonia e Ivan, vacanze bollenti per la coppia nata a Uomini e Donne

Ivan e Sonia camminavano nel nuovo resort in cui stanno soggiornando quando a un certo punto dopo che lei gli ha fatto notare che lo stava riprendendo – “Turista per caso”, ha esclamato – l’ex tronista di Uomini e Donne si è tirato già tutto e ha mostrato un “panorama” che sicuramente molti avranno apprezzato. Niente di così spinto, chiaramente, ma siamo sicuri che lo apprezzerete parecchio dando un’occhiata alle storie della Pattarino. “E certo – queste le parole della ragazza –… quando mai… guarda che c’è gente… Ma perché sei sempre così? Perché Ivan, tu questo sedere di fuori, questi addominali di fuori”. Qual è stata la risposta di Ivan? Poteva risparmiarsela ma è un giocherellone, e lo accettiamo tutti così com’è: “Perché – queste le sue parole – sono un pagliaccino. I miei addominali sai perché li tiro fuori? Perché ci sono. Nella vita è così: ci sono persone che possono e persone che non possono, e io può!”.

Le ultime news su Uomini e Donne

Intanto infuria la polemica su Uomini e Donne, visto che nelle ultime ore Teresa Cilia ha attaccato duramente Raffaella Mennoia tirando in ballo anche Paola Frizziero, e le critiche all’autrice del programma sembrano non placarsi nonostante gli interventi in sua difesa di Gianni Sperti, Karina Cascella e molti altri. Sonia e Ivan non si sono ancora esposti – come molti altri, del resto -; se lo faranno saremo i primi ad aggiornarvi. Intanto vi lasciamo a una foto di Ivan dal resort ricordandovi che sulle storie di Sonia sono disponibili ben altri “panorami”: