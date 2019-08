UeD: Karina attacca Teresa, lei sclera: “Avete fatto passare per pazza Paola Frizziero!”

Karina Cascella contro Teresa Cilia, è guerra dopo l’attacco a Raffaella Mennoia

Teresa Cilia ha attaccato senza mezzi termini Raffaella Mennoia lanciandole delle accuse pesantissime che abbiamo riportato nel dettaglio qui, ed è subito intervenuta in suo aiuto Karina Cascella, nota opinionista di Barbara d’Urso lanciata proprio da Maria De Filippi con Vero Amore e fidanzatasi in seguito con Salvatore Angelucci dopo la storia di quest’ultimo con Paola Frizziero. Non vi abbiamo ricordato questi dettagli a caso perché anche Paola, che ormai ha abbandonato il mondo della TV e sulla quale ci soffermeremo solo lo stretto necessario per potervi dare la notizia nel modo più chiaro possibile, è stata tirata in ballo. Veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, Karina difende Raffaella da Teresa

L’accusa di Karina a Teresa pare un po’ debole, nel senso che non sappiamo da che parte sta la verità in questa storia ma sin da subito la Cilia ha attaccato solo Raffaella e non la redazione di Uomini e Donne, men che meno la De Filippi, e tra l’altro nelle ultime storie è andata anche a fondo parlando direttamente di alcune questioni, ad esempio della vita privata di Raffaella. Nella difesa a Raffaella invece Karina ha difeso tutta la trasmissione e ha tacciato Teresa di ingratitudine dicendo che è solo grazie a UeD se adesso è sposata con Salvatore Di Carlo; il punto è che questa cosa Teresa non l’ha mai negata, e se date un’occhiata al nostro post sul suo primo serio attacco a Raffaella lo capirete subito: la Cilia non ce l’ha con la redazione ma con la Mennoia, e questo dev’essere chiaro a tutti, sebbene Karina alla fine delle sue storie Instagram abbia precisato che se attacchi Raffaella in quel modo metti anche in discussione Maria De Filippi. Ma veniamo ad alcuni stralci della polemica di Karina.

Karina non ha dubbi: “Raffaella denigrata, non è possibile!”

“In questi giorni – così ha esordito la Cascella che oggi ha anche pubblicato alcuni video per difendersi da alcune accuse forti dopo la morte di Carolina – sono stata un po’ fuori dai social e per caso ho visto delle storie che ha fatto Teresa… Adesso non mi ricordo il cognome… Comunque la taggo… Fondamentalmente non si è capito perché lei ce l’abbia tanto con Raffaella. Io Teresa non la conosco; quello che vorrei dire è che io veramente non riesco a capire… e qui si parla di Raffaella Mennoia che è una delle persone più importanti per me… Io a quella donna devo veramente tanto, siamo amiche da vent’anni e penso di conoscerla bene, di sapere come lavora lei, penso di sapere anche come lavora Maria, tutta la sua redazione, tutto quello che fanno per le persone che sono lì, quanto li coccolano, quanto li curano, quanto sono attenti a quello che provano perché sono esperienze nuove… Rispondono a qualsiasi ora della notte! Qui c’è poco da leccare il c..o – ha proseguito Karina, incredula per il trattamento che Teresa ha riservato alla Mennoia –, c’è veramente poco! C’è un dato oggettivo di fatto!”. L’astio verso Teresa nelle prossime dichiarazioni si farà molto più evidente perché la Cascella non tollera quella che reputa essere ingratitudine e nient’altro.

L’attacco duro di Karina: “Quello è diventato tuo marito!”

“Tu, Teresa – queste le parole di Karina –, partecipi a Uomini e donne, giusto? Ti viene data la possibilità di partecipare a una trasmissione televisiva vista da milioni di telespettatori ed è normale che dopo si acquisiscono numeri alti per quanto riguarda i social, di conseguenza tu acquisisci la possibilità di lavorare con Instagram e quindi ne trai dei benefici. Poi ti viene data la possibilità di partecipare a Temptation Island, poi ti viene data la possibilità di lavorare in una redazione come quella di Maria De Filippi, quindi a fianco di persone che non sono professionisti… di più! Io sono stata anni e anni, e sono scioccata e allibita dalla mancanza di rispetto, dalla maleducazione e dall’ingratitudine di queste persone, nel caso specifico di Teresa! Non è possibile che io debba vedere delle storie in cui una donna come Raffaella venga denigrata, dove c’è stata una mancanza di rispetto assurda… Per cosa? Per racimolare due follower? Quello è diventato tuo marito!”. Il pensiero di Karina è chiarissimo già da queste dichiarazioni ma l’ex opinionista di Uomini e Donne non si è fermata qui.

Karina non ci sta: “Il caldo vi ha dato alla testa”

“Il ragazzo che tu hai conosciuto a Uomini e Donne – ha infatti proseguito la Cascella – te lo sei sposato! Come fai a denigrare in quel modo l’operato di Raffaella Mennoia? Non c’è bisogno neanche di una spiegazione: fondamentalmente oggi la gente ha perso la testa! E guarda caso chi parla… quelli su cui i riflettori si sono spenti da un po? Sapete cosa? Quella lucina si può accendere, si può spegnere, qualche volta è più forte, qualche volta è meno intensa… ma la verità è che non si deve cercare la visibilità e la popolarità infangando e insultando le persone che vi hanno fatto del bene, ok? Non funziona così la vita! Non è accettabile una cosa del genere! Se io faccio queste storie – ha poi concluso Karina – le faccio perché veramente vorrei smuovere la coscienza di queste persone! Raffaella è l’unica donna al mondo, credetemi, che non ha nessuna invidia nei confronti del genere femminile! Non ce la fate più, io devo pensare che il caldo vi ha dato alla testa!”.

Teresa furiosa con Karina: “Avete fatto passare per pazza Paola Frizziero!”

Se pensate che Teresa abbia accusato il colpo vi sbagliate di grosso perché l’ex tronista di Uomini e Donne ha subito attaccato Karina per le parole che ha usato e per le sue lezioni di vita: “Parli tu – queste le parole della Cilia –, Karina… non mi ricordo il cognome ma adesso ti taggo… Dai lezione di vita a me? Certo che è una tua cara amica, vi parate il c…o a vicenda… Ma chi se lo dimentica quando avete fatto passare per pazza Paola Frizziero, che poi alla fine la verità è uscita fuori… che tu gli hai rubato il fidanzato… Ma di cosa stiamo parlando, e fai la morale a me? Tu l’hai fatta uscire pazza, gliene hai dette di tutti i colori, che si inventava tutto… e nel frattempo cosa facevi? E fai la morale a me? Gratitudine? Ma poi – ha aggiunto Teresa – ti posso dire una cosa? Intanto tu non sai niente! Non sai neanche quello che stai dicendo perché tu il discorso non l’hai capito? Ma chi ha sputato nel piatto dove hai mangiato! Io parlo di una singola persona, quindi apri bene le orecchie perché forse non hai capito bene il discorso. Io capisco che devi partire in sua difesa, lo capisco e lo comprendo, però siete fatte della s tessa pasta… Questo è il vero motivo. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non mi faccio comandare da nessuno, che io sono una persona rispettosa e non rubo i fidanzati a nessuno”.

Scontro senza esclusione di colpi: Teresa ribadisce le accuse a Karina per Paola

“Ma io sono ancora scioccata – si sente dire in un’altra storia sempre in riferimento alla Frizziero –, mi devo riprendere da questo shock pesante, potente! Ma che poi una persona che fa questo alle spalle di un’altra che tra l’altro premettiamo… una bellissima ragazza, una ragazza umile, una delle poche troniste sincere e vere che ci sono state… e tu vieni a dire a me… fai la morale a me dopo quello che hai fatto? Ma stiamo scherzando! Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla! La sincerità è quella che vi manca, l’umiltà, la sostanza! Non si può comprare… la dignità non si compra!”. A quanto pare subito dopo queste storie Teresa avrebbe bloccato Karina perché quest’ultima ha lasciato un messaggio piuttosto chiaro tra le proprie storie Instagram: “Non rispondo a non so come si chiama – queste le parole della Cascella – perché non la trovo più. Mi avrà bloccata, capirai il dolore. Per un semplice motivo… L’ignoranza è un muro. E quel muro è difficile da abbattere. Addio”. Tenetevi forte perché abbiamo come l’impressione che ci saranno parecchie scosse di assestamento dopo questo terremoto estivo.