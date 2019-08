Raffaella Mennoia e Jack Vanore già fidanzati durante il trono? Terremoto a UeD

Uomini e Donne, terremoto in corso nella redazione: ancora accuse a Raffaella Mennoia

Sappiamo tutti che Raffaella Mennoia e Jack Vanore sono stati fidanzati in passato. Lei è tra gli autori dei programmi di Maria De Filippi e lavora anche nella redazione, anche di Uomini e Donne. Jack invece è stato tronista qualche anno fa, prima di diventare opinionista oggi. Tra i due è finita, ma non sono in cattivi rapporti anzi fra loro è rimasta stima reciproca e molto rispetto. Il fatto che lavorino insieme, nello stesso programma seppure con compiti diversi, dimostra che non c’è alcun astio e che si sono lasciati in buoni rapporti. Oggi però Jack e Raffaella potrebbero essere travolti da una nuova bufera, ma vediamo di capire cosa sta succedendo.

Raffaella Mennoia e Jack Vanore già fidanzati durante il trono? Nuove accuse

Già quando è venuta fuori la loro relazione qualcuno non aveva gradito molto, perché si sono fidanzati dopo che Jack è stato sul trono. I dubbi non sono mancati, ma oggi si fortificheranno a distanza di anni per delle nuove dichiarazioni di Teresa Cilia. L’ex tronista ha cominciato la sua battaglia contro la Mennoia nelle scorse ore. La redattrice ha risposto, minacciando anche denunce e querele, ma non è servito a molto. Oggi Teresa è tornata a parlare e ha lanciato pesanti accuse a Raffaella. Tra queste c’è anche una su un suo fidanzamento precedente. Ecco le parole della Cilia: “Lei all’epoca si fidanzò e non passarono due o tre mesi, ma diciamo che tra un’esterna e l’altra c’era di mezzo lei di nascosto. Perché ovviamente queste cose le fa di nascosto, che nessuno le sa”. Teresa non ha fatto espressamente il nome di Jack, per questo è giusto usare condizionali e punti interrogativi. Certo è che è facile fare due più due e molti in questo momento chiedono a gran voce che Teresa aggiunga ulteriori particolari.

Raffaella Mennoia e Jack Vanore si frequentavano durante il trono di lui?

Di sicuro è l’ennesima bomba sganciata sull’autrice di Uomini e Donne, perché è contro di lei che molti si sono accaniti in questi giorni e non contro la redazione tutta. Dalle parole dell’ex tronista, comunque, pare di capire che Raffaella Mennoia e Jack Vanore facessero già coppia quando lui era sul trono e che si vedessero di nascosto anche tra un’esterna e l’altra di Jack. Non resta che attendere la replica della Mennoia, che certamente non rimarrà a guardare dopo queste nuove e pesanti accuse.