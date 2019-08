Teresa Cilia sgancia la bomba: “Raffaella sa delle persone fidanzate”

Teresa Cilia contro Raffaella Mennoia, ennesimo round: l’ex tronista ancora all’attacco

Teresa Cilia non molla la presa e continua a raccontare la sua verità su Raffaella Mennoia. Con delle nuove stories su Instagram, l’ex tronista si è nuovamente scagliata contro l’autrice di Uomini e Donne! Non ha raccontato nei minimi dettagli cosa è successo fra loro, ma ha spiegato perché non può ancora farlo. Teresa ha detto che ci sono di mezzo altre persone e che prima di tirarle in ballo, per poter raccontare tutto, preferirebbe ottenere il loro consenso. Tuttavia, non sono mancate nuove accuse alla Mennoia: non ci sono più dubbi ormai, è in atto un vero e proprio terremoto a Uomini e Donne e a nulla servirà il correre ai ripari della redazione. L’unica che forse riuscirebbe a ristabilire l’ordine è Maria De Filippi, in persona però e non con qualcuno che parli a nome suo.

Teresa Cilia, pesanti accuse alla Mennoia: “L’obiettivo è usare le persone”

Ma veniamo alle ultime novità. Dopo l’ultimo duro messaggio della Mennoia, oggi Teresa è tornata all’attacco. Ha definito il comportamento della redattrice “squallido usare le persone per farsi bella e screditare gli altri”, e poi ha aggiunto: “Si percepisce da quello che si legge di che persona parliamo. Si capisce perfettamente che sempre l’obiettivo è usare le persone”. Ma soprattutto ha lasciato chiaramente intendere che Raffaella sarebbe a conoscenza di tronisti già fidanzati e che sia lei a decidere quando e se far venire fuori questa verità. La Cilia ha asserito di parlare in nome della sincerità che si aspetta il pubblico, anche perché è lei in prima persona ad aspettarsela da un programma televisivo. Ecco le sue parole: “Visto che voi volete sincerità e volete che le persone che siedono sul trono siano sinceri, […] come puoi pretendere che una persona si sieda lì e sia sincera se poi non dai l’esempio?”.

Teresa Cilia sgancia la bomba: “Raffaella Mennoia sa delle persone fidanzate”

Teresa ha detto che avrebbe tanti esempi da fare, tra cui uno che coinvolge anche Jack Vanore. Ha parlato anche dei tronisti già fidanzati e che arrivano in trasmissione: “Quando una cosa la vuol fare uscire fuori la fa uscire fuori, quando non vuole che esca fuori non la fa uscire fuori. Quindi cosa fa? Sa che quella persona è fidanzata, è sposata e ha figli e non lo ha detto, fa finta di non dirlo e poi lo dice al momento giusto per arrivare al punto che il Web si scatena contro di lei”. Su questo argomento si è soffermata maggiormente: “Stai attenta, ci sono persone deboli. Poi parliamo di bullismo. Già questo fa capire che persona sei. Se già sai che quella persona è fidanzata […] e che parte col presupposto di prendere in giro tutto il popolo italiano, evitiamo no? […] Fortunatamente non con tutti, perché non con tutti riesce a farlo quello è il problema”. Di sicuro sono accuse molto pesanti visto che proprio negli ultimi anni il pubblico si lamenta in continuazione di come la redazione scelga i tronisti.

Teresa ha perso il lavoro a causa della Mennoia? “A me dicevano che era invidiosa”

Infine, Teresa ha parlato anche di lei: “La cosa più divertente di questa storia è che a lei non la possono vedere nemmeno lì dentro. A me dicevano che era invidiosa del fatto che io ero lì, questa cosa non andava bene. Aveva paura che qualcuno le portava via il posto? Mi sorge un dubbio. L’invidia è una brutta cosa, infatti io alzo le mani”. Accuse molti pesanti che hanno scosso, e continueranno a farlo, l’ambiente di Uomini e Donne. La Mennoia ha già parlato di denunce, in ogni caso. Cos’altro aggiungerà Teresa? Ma soprattutto, Maria De Filippi vorrà vederci chiaro in tutta questa faccenda?