Andreas e Veronica, la meraviglia in vacanza: il bacio inaspettato (Video)

Veronica Peparini e Andreas Muller, un amore combattuto

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme da tempo ormai, e questo dimostra che tutte le voci di corridoio sul loro conto, cioè sul fatto che tra i due ci fosse una cotta passeggera o poco più che una frequentazione, erano solo gossip e nient’altro. Andreas e Veronica hanno vissuto questo amore inizialmente con estrema discrezione – anche se tutti avevamo capito che ci fosse sotto qualcosa -, poi hanno deciso di vivere alla luce del sole perché non c’è cosa più brutta che dover nascondere i propri sentimenti. Oggi entrambi sembrano soddisfatti delle loro scelte e possono tranquillamente farsi una bella risata davanti alle stupide critiche degli odiatori seriali perché ciò che conta è vivere serenamente con i pochi che ci vogliono davvero bene.

Andreas, le vacanze con Veronica: i fan felici

E chissà quanta serenità in questi giorni! Veronica e Andreas infatti sono in vacanza del 6 agosto, come ha fatto capire lui condividendo un post su Facebook per aggiornare i suoi fan, che non hanno lesinato complimenti e commenti positivi; in effetti le foto ci mostrano paesaggi mozzafiato con un Andreas che, ripreso da dietro con i suoi due spalloni enormi, avrà senz’altro mandato in tilt più di qualche follower. E non è finita qui, no no!

Il bacio di Andreas e Veronica: un gesto inaspettato

Subito dopo questa raccolta di foto infatti è stato pubblicato un filmato in cui Andreas e Veronica si baciano: il momento ha ovviamente dato ai leoni da tastiera la possibilità di fare qualche stupida battuta sulla differenza di età, ma al tempo stesso ha entusiasmato i fan della coppia che hanno potuto vedere i loro due innamorati viversi senza paure; Veronica sembra leggermente imbarazzata, lui un po’ meno, ma cosa importa: a piccoli passi si percorrono lunghe vie, anche strette e tortuose. Tanti auguri, Andreas e Veronica, per una vita felice e piena di sorrisi! Alla faccia degli haters.