Andreas e Veronica innamorati più che mai, l’annuncio: “Progetti in vista!”

Andreas Muller e Veronica Peparini innamorati più che mai. Il ballerino su Instagram ha fatto un annuncio importante

Una delle coppie dell’estate 2019 è sicuramente quella formata da Veronica Peparini ed Andreas Muller. I due, finalmente, hanno deciso di non nascondersi più e di mostrare al mondo quanto è grande il loro amore. Dunque, Andreas e Veronica hanno reso partecipi i loro fan delle loro vacanze in famiglia e dei loro tantissimi ed ipnotici balli che fanno sognare davvero tutti. Come tutti sanno, ciò che ‘separa’ la professoressa di Amici e il ballerino è la differenza d’età ma la cosa splendida è che la coppia ha dimostrato che l’amore, quando è vero e sincero, può ‘sfondare’ qualsiasi barriera. Qualche critica infatti c’è stata sui social, ma Andreas e Veronica hanno sempre dimostrato di darne poco conto visto che hanno risposto sempre con un pizzico di ironia. Insomma da questi due innamorati c’è solo da prendere esempio!

Andreas Muller e Veronica Peparini: arriva un bellissimo annuncio

Leggendo la parola ‘annuncio’ qualcuno sicuramente avrà pensato alle nozze. Ma per ora no, il matrimonio sembra non c’entrarci proprio nulla. Andreas Muller poco fa sul suo profilo Instagram ha rivelato che insieme a Veronica ha fatto tantissimi progetti, sia per la sfera privata che per quella lavorativa, e che presto chi li segue ne verrà a conoscenza. Cosa starà bollendo in pentola? Chissà se i due avranno in progetto di aprire una scuola tutta loro, oppure se li rivedremo in televisione, magari al timone di qualche nuovo format! Beh, per ora tutto tace ma le parole di Andrea fanno ben sperare: “Abbiamo lavorato e seminato durante tutto l’anno tante belle cose. Private e lavorative. Abbiamo iniziato e pensato tanti progetti e costruzioni importanti. Sempre rimanendo proiettati verso il futuro. Stiamo passando queste 3 settimane di vacanze con le nostre famiglie e i nostri amici. Ci stiamo ricaricando per affrontare il nuovo anno, perché ci sarà un sacco di lavoro da fare…Per il momento non diciamo ancora nulla ma per noi il lavoro inizierà prestissimo. Aspettateci…”. Dunque, non ci resta che attendere!

Andreas e Veronica vacanze in Sardegna con tutta la famiglia

Bellissimi e super innamorati, Andreas e Veronica si sono concessi una splendida vacanza tra le acque cristalline che bagnano le coste sarde. Con loro due c’erano anche i figli di Veronica con cui il ballerino ha un instaurato un rapporto a dir poco meraviglioso. Ai loro fan, la coppia ha regalato tantissime belle foto ricordo e tra le tante ce n’è una che Andreas ha scattato alla sua fidanzata che ha lasciato tutti senza parole.