Veronica Peparini in costume da bagno, Andreas Muller reagisce così (Foto)

Fisico Veronica Peparini: in vacanza mostra addominali di acciaio, Andreas Muller orgogliosissimo

Veronica Peparini in costume da bagno è uno schianto! 48 anni e non sentirli per nulla. Ha mostrato il suo fisico scultoreo durante le vacanze con Andreas Muller, l’allievo diventato il suo fidanzato. Insieme stanno benissimo, checché se ne dica, e il ballerino fa sempre degli scatti alla sua amata, che preferisce però non essere molto social. Ci pensa Andreas. Infatti, l’ultima foto della Peparini in costume, è stata pubblicata proprio da Muller sul suo profilo Instagram; una foto non pubblicata a caso. Da quando è emersa la notizia del loro effettivo fidanzamento, l’insegnante di Amici di Maria De Filippi è stata ricoperta di critiche: non dovrebbe stare insieme a uno più giovane di lei… Ma perché mettere freni all’amore?

Foto in costume di Veronica Peparini: bellissima a 48 anni

Non sono mancati mai duri attacchi nei confronti di Veronica Peparini e, dopo l’ultimo (davvero feroce!), Andreas Muller ha dimostrato a tutti quanto bella sia la sua fidanzata: “Dicevano?”. E ha pubblicato la foto della coreografa in costume, che potete vedere proprio qui di seguito. Effettivamente la Peparini ha un fisico da far invidia: 48 anni d’età ma in un corpo di una ragazzina allenata… molto allenata!

Andreas e Veronica news, i fan pazzi della loro storia d’amore

I fan di Andreas Muller e Veronica Peparini sono impazziti e hanno commentato lo scatto così: “Io amo la vostra storia perché è bellissimo vedere confermata la mia teoria sull’amore che non ha paletti o confini di età. L’amore ci sceglie e, quando siamo coraggiosi, possiamo essere felici davvero. Il resto è noia”; “Dicevano che è bona! Che le vuoi dire?”; “Madre e figlio… allora vorrei essere anche io una mamma così!”; “Dicevano… sarebbe meglio se stessero zitti! Pancia piatta, addominali di ferro. Lui già uomo, lei ancora ragazza, sua coetanea”.