Veronica Peparini attaccata sui social: la risposta di Andreas Muller

Veronica Peparini viene attaccata sui social. Andreas Muller non ci sta e risponde. Ecco cosa è successo

Veronica Peparini ed Andreas Muller formano una coppia a dir poco meravigliosa. I due si sono conosciuti grazie al programma Amici di Maria De Filippi e si sono innamorati. Chi li ha seguiti attentamente ha subito notato che tra la Professoressa di Amici e il ballerino era nato un certo feeling ma loro due hanno voluto mantenere il silenzio per un bel po’ di tempo. Cosa assolutamente normale visto che, nell’era social, sono sempre tutti pronti a puntare il dito e criticare. Quest’anno, però, Veronica e Andreas hanno voluto confermare una volta per tutte le voci che circolavano sul loro conto. E su Instagram si sono finalmente mostrati insieme felici ed innamorati, l’uno dell’altra. Andreas, poi, è entrato benissimo nella famiglia di Veronica instaurando un meraviglioso rapporto con i due figli della bionda professoressa. Ora, tutti e 4 si stanno godendo insieme una splendida vacanza in Sardegna.

Veronica Peparini insultata da una follower, la risposta di Andreas

Veronica Peparini ed Andreas Muller sono separati da una grande differenza d’età. Purtroppo per questo motivo i due vengono spesso presi di mira dagli haters che gli lasciano dei spiacevoli commenti sotto le foto che postano. E ieri purtroppo è toccato a Veronica, un follower infatti le ha scritto che lei ed Andreas sembrano madre e figlio. Il ballerino, che vanta di un carattere forte e rispettoso, non è riuscito a starsene in silenzio e così ha dedicato un post al ragazzo che ha insultato la sua dolce metà: “Io amo queste persone. E come questa ogni giorno molte altre. Gestisce una pagina dove posta frasi romantiche e poi sotto i post non hanno più originalità se non quella di scrivere la solita cosa di madre e figlio. Io vi amo”. L’hater ha provato a tirarsi indietro sostenendo che la sua era pura ironia, ma Andreas non si è lasciato ingannare e gli ha risposto così: “Dai ti ho fatto un po’ di pubblicità! E poi arriva il secondo step scontato!”.

Andreas Muller e Veronica Peparini, una vacanza al bacio

Alla faccia degli haters e a coloro che sono sempre pronti a giudicare, l’altro giorno Andreas Muller sul suo profilo Instagram ha postato un video dove lo si vede dare un dolce bacio alla sua Veronica. Il filmato è stato super apprezzato ed ha raggiunto quasi 100 mila like e tantissimi sono stati i complimenti rivolti all’amata coppia.