Alberto Urso parla di felicità, Luca Zanforlin lo punzecchia

Momento d’oro per Alberto Urso, ma il tenore di Amici è davvero felice? Il messaggio

Cosa ricerca nella sua vita Alberto Urso? La felicità. E, in quest’ultimo periodo, non può di certo lamentarsi, considerato che ha realizzato il suo più grande sogno, quello di diventare un cantante riconosciuto in tutta Italia, capace di emozionare con la propria voce. Dopo Il Volo, Alberto Urso ha avvicinato i più giovani al canto lirico e dobbiamo ammettere che il tenore ci è riuscito alla grande, visto che il suo primo album è stato un vero successo. E in cantiere ci sarebbe già il secondo. Probabilmente in vista del prossimo Festival di Sanremo.

Amici ultime notizie: Alberto Urso parla di felicità e interviene Luca Zanforlin

Alberto Urso ha cambiato look, è vero, ma ha deciso di pubblicare una foto scattata nel periodo della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi commentandola così: “Fai in modo che la felicità sia il tuo unico vizio”. Luca Zanforlin – uno degli autori del talent show – lo ha punzecchiato: “Baci Perugina?”. Il tenore ha riso. Non è comunque la prima volta che pubblica aforismi di questo tipo. Ma i fan vogliono sapere prima di ogni altra cosa quali sono i suoi prossimi progetti lavorativi, dopo che si è diffusa la notizia dell’uscita del secondo album di Giordana Angi.

Alberto Urso fa impazzire le fan con l’ultima foto

I fan di Alberto di Amici gli hanno scritto in massa sotto alla sua ultima foto pubblicata su Instagram: “E tu sei felice? Lotta per averla, parlo della felicità, ovviamente”; “Sei la nostra felicità”; “Il mio unico vizio sei tu!”; “Ecco un’altra foto che mi fa perdere la testa, tu sei la mia felicità. Ormai ci rinuncio, ogni volta che posti qualcosa il mio cuore perde un battito. Sei un’opera d’arte, amore”.