Andreas Muller e Veronica Peparini, uscita pubblica speciale e messaggio prima di Amici

Veronica e Andreas sempre insieme: inizio di Amici 2020 vicino, loro ancora più innamorati

Andreas Muller e Veronica Peparini fanno sognare per la loro storia d’amore. I detrattori sono sempre di meno: all’inizio, quando la notizia del loro fidanzamento balzò agli onori della cronaca, subirono diversi attacchi da chi proprio non riesce a concepire una coppia formata da due persone con una certa differenza d’età. Ora le acque si sono calmate. Veronica e Andreas di Amici compaiono spesso insieme su Instagram e non temono di ricevere critiche su critiche. Il loro amore è più forte di tutto e non vogliono più rimanere nascosti nell’ombra.

Veronica Peparini e Andreas Muller a un evento speciale

Dopo le parole inaspettate sul padre, Andreas Muller ha passato altro tempo assieme alla sua fidanzata: hanno trascorso quasi tutti i giorni d’estate insieme, non annoiandosi mai e condividendo la loro gioia coi fan e la loro passione per la danza con alcuni ballerini in erba e grandi artisti. Sono stati tra i protagonisti del Sorrento Campus Dance, dove hanno vissuto un’esperienza irripetibile, come ha fatto sapere l’insegnante di Amici su Instagram.

Messaggi Andreas e Veronica prima di Amici

Ecco cosa ha scritto Veronica Peparini: “Bello girare e incontrare e scambiare e ritrovare. Grazie a tutti, ballate bene. Grazie agli amici genitori che ci sostengono sempre, grazie agli organizzatori degli stage che tanto fanno per i ragazzi. Ci vediamo in giro. Viva La Danza senza pregiudizi, sempre!”. Sono prontissimi per l’inizio di Amici 2019/2020 (dove Giordana Angi potrebbe raccontare quello che le è successo negli ultimi giorni), ma prima anche Andreas ha voluto scrivere qualcosa sull’avventura condivisa con la Peparini: “Avanti, indietro, destra, sinistra. Con una certezza: ovunque andiamo, stiamo bene. Grazie ai ragazzi e agli organizzatori. Speciali come sempre i genitori!”.