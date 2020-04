Giulia Molino difende fan: “Attaccata per colore della pelle, mi fate male”

Amici, Giulia Molino non resta in silenzio: vede insulti contro una ragazza e interviene, stop al razzismo

Giulia Molino ha raccontato, più di una volta, di esser stata bullizzata in passato e adesso difende chi viene preso di mira sui social. Un episodio l’ha colpita, l’ha fatta arrabbiare ma non è assolutamente rimasta inerme: è intervenuta per proteggere una ragazza da beceri insulti razzisti avvenuti su alcune sue pagine. Giulia è prontamente scesa in campo e ha dimostrato ancora una volta di avere un carattere forte, criticando quei fan che si sono permessi di attaccare una ragazza solo per il colore della propria pelle!

Giulia Molino difende ragazza da attacchi sul colore della pelle

La terza classificata di Amici 19, intervistata dal settimanale Chi (c’è stata una diretta Instagram), è ritornata a parlare di anoressia e, approfittando dello spazio dedicatole, ha raccontato che è dovuta intervenire per difendere una sua ammiratrice: “Sto seguendo degli episodi, tra le mie pagine, in cui scherniscono una ragazza di colore e questa cosa mi dispiace. Sono intervenuta in maniera privata parlando direttamente con la ragazza. Ricordatevi che la musica è un momento d’amore e di condivisione. Non discriminate per il colore della pelle. Queste cose mi fanno male”.

Giulia, Gaia e Francesco: cosa succede? Aggiornamenti

Dopo quello che ha detto Nicolai sulla presunta raccomandazione, Giulia ha parlato del suo rapporto con Gaia Gozzi: “All’inizio c’era un atteggiamento di indifferenza. Ognuno per la propria strada. Poi, col tempo, ci siamo incontrate ed è stato bello perché siamo due persone completamente diverse, ma sotto alcuni aspetti siamo uguali. Ci siamo promesse di vederci a Napoli perché lei non ci è mai stata… che cosa assurda!”. Non ha invece voluto raccontare nulla di quello che ha fatto con Francesco Bertoli a Pasqua…