Amici Speciali concorrenti ufficiali: i nomi dei ballerini e dei cantanti

Concorrenti Amici Speciali, l’hashtag #DMA rivela i ballerini e i cantanti dell’ex Amici All Star

Al momento non possiamo darvi una certezza assoluta ma pare che quelli che vi stiamo per nominare saranno i concorrenti ufficiali di Amici Speciali. Sembra una contraddizione ma non è così: è vero che non sono stati comunicati dal programma ma è anche vero che un indizio piuttosto importante è venuto fuori in queste ore; parliamo per la precisione del fatto che alcuni cantanti e ballerini stanno scrivendo dei post con l’hashtag #DMA che secondo qualcuno potrebbe essere una sigla scioglibile con Distanti Ma Amici. Ecco perché parliamo di concorrenti ufficiali: l’hashtag ci sembra verosimile e i nomi emersi sono coerenti tra l’altro con quelli che erano già circolati in rete.

Amici Speciali cast, chi sono i ballerini e i cantanti del nuovo format

Al momento ci risulta che ad Amici speciali dovrebbero partecipare i seguenti concorrenti:

Alberto Urso; Gaia Gozzi; Giordana Angi; Irama; Michele Bravi; Stash Fiordispino.

Alessio La Padula; Ale Gaudino; Andreas Muller; Gabriele Esposito; Javier Rojas; Umberto Gaudino.

I nomi non ci piacciono molto, e non perché i diretti interessati non siano bravi, quanto perché ci aspettavamo un po’ di sorprese. Ma quanti altri cantanti potevano essere richiamati? Per di più di estraneo ad Amici sembra esserci soltanto Michele Bravi che tra l’altro è stato un preparatore della trasmissione; era così difficile pensare a qualcuno di diverso? Chissà.

News Amici speciali, attesa la conferma degli ultimi rumor

Ripetiamo che al momento questi sono solo nomi ufficiosi: abbiamo scritto ufficiali perché sembra che con quell’hashtag i diretti interessati abbiano voluto dare un chiaro indizio; è anche vero però che attualmente il programma, sulla cui data di messa in onda abbiamo pubblicato un post ieri, non si è ancora espresso. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.