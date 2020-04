Amici All Star diventa Amici Speciali, ma è doccia fredda per la data d’inizio

Amici All Star cambia nome e diventa Amici Speciali, ma è doccia fredda per la data d’inizio: parla l’ufficio stampa di Maria De Filippi

Amici All Star cambia nome. Verrà titolato Amici Speciali – Con TIM Insieme per l’Italia. Questa la novità sul talent previsto in partenza su Canale 5. Ecco, a proposito di partenza: nei giorni scorsi ci sono state diverse ipotesi sulla data di inizio. In realtà, a oggi, non c’è alcuna certezza su quando decollerà lo show. A renderlo noto nelle scorse ore è stato lo staff che cura la comunicazione di Maria De Filippi. Attraverso un post veicolato sui social è stato fatto sapere che attualmente non è stato stabilito alcun giorno preciso per l’inizio del programma. Una doccia fredda per i fan che avevano cominciato ad accarezzare l’idea di vedere la trasmissione dal 18 maggio, data che alcuni siti hanno dato nei giorni scorsi come papabile. Non è da escludere comunque che il talent possa partire attorno alla metà di maggio.

Amici Speciali: cosa cambia rispetto da Amici All Star

Ricordiamo che Amici All Star, da oggi Amici Speciali, è stato pensato in quattro puntate e avrà come protagonisti gli ex partecipanti del talent (e non solo). Teoricamente avrebbe dovuto partire subito dopo la conclusione dell’ultima stagione ‘canonica’ di Amici di Maria De Filippi. Poi il cornavirus, la quarantena e le norme anticontagio da rispettare hanno fatto slittare il tutto. Circa il cambio titolo, si intuisce che ci sarà anche un mutamento del format. Così il profilo ufficiale del talent ha comunicato la novità: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. Amici Speciali con TIM insieme per l’Italia vi aspetta”. Lo show cercherà quindi di essere utile anche alla situazione emergenziale attuale. Resta da capire nel dettaglio come lo farà.

Amici Speciali: unica presenza certa è Gaia

Per quel che riguarda il cast, si sa poco o nulla. Unica conferma, a oggi, è la presenza di Gaia, vincitrice di Amici 19.