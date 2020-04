Amici All Star, ancora nuovi nomi tra i concorrenti: indiscrezioni cast

Concorrenti Amici All Star, le ultime news sul talent show di maggio

Anche se sullo show non sappiamo ancora molto non possiamo non condividere con voi gli indizi che raccogliamo qua e là sul Web su Amici All Star e i concorrenti che potrebbero prendervi parte: si tratta di un programma di ben quattro puntate che tornerà dopo l’edizione standard di Amici, quindi la curiosità è tanta (soprattutto dopo le parole di Maria De Filippi che recentemente ha dichiarato che qualora dovesse andare in onda Amici All Star lo farà a maggio inoltrato con una formula leggermente diversa). Di cosa parliamo esattamente adesso? Di un ex vincitore della trasmissione.

Amici All Star cast, Rafael Quenedit tra i ballerini partecipanti?

Si tratta di Rafael Quenedit che di recente ha pubblicato un post su Instagram in cui confessa di sentire la mancanza della nostra pizza. Cosa c’entra questo con Amici All Star? Semplice: tra i commenti abbiamo trovato quello di una follower che gli ha chiesto proprio spiegazioni sulla nuova fase di Amici. “Ma non è che vieni – questa la sua domanda – ad Amici All Star? Magari tu, Umberto e Vincenzo di nuovo insieme? E perché no, Valentina? Miglior classe di ballo del Serale di sempre”. Rafael non ha scritto niente ma ha comunque messo un like che potrebbe voler dire tutto e niente al tempo stesso.

News Amici All Star, il like ambiguo di Rafael

Il ballerino infatti è solito mettere “mi piace” ai post dei suoi follower, quindi magari lo ha fatto anche in questo caso senza voler dare conferme di alcun tipo; è anche vero però che la domanda della fan era chiara e che un “mi piace” in questa situazione ha un valore diverso da quelli che si possono mettere in tanti altri contesti. La partecipazione di Rafael ad Amici All Star comunque ha un solo ostacolo, cioè il fatto che lui non sia in Italia al momento; per il resto invece il ballerino ha vinto Amici e dovrebbe rientrare a pieno titolo nel cast di quest’anno assieme ai tanti nomi di cui abbiam già parlato. Vi terremo aggiornati.