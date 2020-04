Emma Marrone, appello al governo: “Lavoro e dignità in pericolo”

Il messaggio di Emma Marrone al governo

Emma Marrone ha voluto fare un appello al governo affinché una fascia di lavoratori, quella legata al mondo dello spettacolo (e non si riferisce solo agli artisti), riceva le assistenze economiche più giuste per affrontare al meglio questo momento di crisi, ma anche affinché vengano stabilite nuove date precise dei prossimi concerti ed eventi artistici. La cantante si unisce quindi al coro di altri artisti che, negli ultimi giorni, hanno fatto sentire la loro voce, dividendo le persone. C’è chi crede che non sia il momento giusto per pensare al lavoro dei cantanti, ma il discorso fatto da Emma e da altri artisti è molto più ampio: non è riferito principalmente a loro, ma a tutta quella macchina che permette di rendere perfetto un concerto, per esempio; macchina che si muove attraverso dei lavoratori.

Video-messaggio di Emma Marrone: “Lavoro e dignità sono messi in pericolo”

Subito dopo le parole di Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia, anche Emma Marrone ha voluto dire la sua: “Non sono star, ma è gente che lavora e con quel lavoro paga ciò che serve per vivere. Gente che, come tutti, ha il diritto di lavorare. E come tutti ha il diritto a essere protetto quando, senza alcuna colpa, il lavoro e la dignità sono messi in pericolo #seiconnoi“. Ha lanciato questo appello al governo Conte attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, sotto al quale c’è stato anche chi l’ha criticata aspramente, proprio come quando è uscita dalla sua abitazione descrivendo la situazione che si è venuta a creare.

Emma Marrone dalla parte di Tiziano Ferro: il cantante la ringrazia

Emma Marrone è scesa in campo per proteggere tutti coloro che lavorano per i suoi concerti: “Nessuna voce resti inascoltata. Appello al nostro governo perché nessuna voce resti inascoltata.

Chiediamo ai nostri colleghi, a tutti i professionisti dello spettacolo e a tutti quelli che come noi amano la musica l’arte e ogni forma di intrattenimento di unirsi in questo momento così delicato”. Tutto è partito da Tiziano Ferro, che oggi ha condiviso il video della Marrone scrivendole: “Grazie, amore”.