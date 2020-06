Manuel Agnelli torna a X Factor 2020: quarta edizione da giudice

Giudici X Factor 2020, Manuel Agnelli torna nella 14esima edizione: le ultime news

Ancora un altro nome confermato per i giudici di X Factor 2020: Manuel Agnelli tornerà. Il leader degli Afterhours ha lasciato il tavolo dei giudici solo due anni fa, ma evidentemente il talent show di Sky ha lasciato un buon ricordo in lui e ha accettato di tornare. Quello di Manuel Agnelli è di sicuro uno dei ritorni super apprezzati da parte del pubblico. Il cantante infatti si è mostrato non solo competente e giusto nelle assegnazioni, riuscendo quindi a capire il talento che aveva in squadra e a valorizzarlo al meglio, ma è stato anche pungente al punto giusto con gli altri giudici. Ma ha saputo anche complimentarsi con i concorrenti delle squadre avversarie quando lo ha ritenuto giusto e opportuno. Una competizione sana, uno stuzzicare continuo tra i giudici che nell’ultima edizione forse è mancato un po’.

Manuel Agnelli giudice a X Factor 2020: il cantante degli Afterhours torna a casa

L’addio di Manuel Agnelli due anni fa ha lasciato un vuoto nei fan. Il suo arrivo a X Factor risale al 2016 ed è stato poi giudice per tre edizioni, dando il suo addio nel 2018. Sembrava un addio definitivo, di quelli che durano per sempre, ma alla fine si torna sempre dove si è stati bene e infatti, dopo una sola edizione di assenza, Manuel Agnelli tornerà a X Factor 2020. Ad anticipare con certezza la presenza del cantante degli Afterhours è stato il sito di Davide Maggio, che nei giorni scorsi aveva annunciato già altri due nomi. L’unica donna tra i giudici sarà Emma, poi invece è stato annunciato un altro ritorno, quello di Mika. Chi sarà il quarto e ultimo giudice?

X Factor 2020, Emma Mika e Manuel Agnelli giudici: chi sarà il quarto nome?

A questo punto potremmo scoprirlo nelle prossime ore e quindi prima che Cattelan, conduttore di X Factor, faccia il suo annuncio domani sera a E poi c’è Cattelan. Il conduttore pochi giorni fa ha fatto sapere infatti di avere un importante annuncio da fare su X Factor e voci di corridoio davano per certo che si trattasse dell’annuncio dei giudici di X Factor 14. Manca un solo nome: lo scopriremo domani sera oppure una nuova anticipazione lo rivelerà? In ogni caso, c’è un’alta probabilità che possa trattarsi di Neffa, visto che anche il suo nome come quello degli altri tre è spuntato nei mesi scorsi…