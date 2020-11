Amici, cosa cambia con il Covid: dove vivranno gli allievi

Cosa cambia ad Amici con il Covid? In tanti se lo stanno chiedendo e le prime informazioni sono già in circolazione. Con molta probabilità domani, nella prima puntata, Maria De Filippi spiegherà per bene come si svolgerà questa edizione, ma intanto ci sono già delle indiscrezioni. Negli anni scorsi gli allievi vivevano comunque tutti insieme in un residence nella prima fase, ma avevano libera uscita nel weekend per esempio. Nella fase del Serale invece i fortunati che vi accedevano vivevano isolati, da tutto e tutti, nelle casette negli studi Elios.

Ebbene, gli allievi di Amici 20 inizieranno la loro avventura direttamente nelle casette. O qualcosa di simile. Come ha riportato Davide Maggio, infatti, per assicurare la riuscita del programma in totale sicurezza i concorrenti vivranno isolati negli studi, come fossero al Serale. O come fossero al Grande Fratello. Andare in onda in questo periodo vuol dire mettere in atto delle strategie ben precise, e chiedere anche a chi vi partecipa di fare dei sacrifici.

Dunque ad Amici 20 gli allievi vivranno negli studi Elios, isolati, e non più nel famoso residence di cui si sente spesso parlare. Vivranno nello stesso posto in cui c’è la scuola. E non solo, perché i protagonisti saranno costantemente controllati e monitorati. Gli allievi infatti si sottoporranno al tampone molecolare regolarmente per non mettere a rischio la loro salute e quella delle altre persone che lavorano a questo programma. Lo stesso vale anche per i professori della scuola.

Ma le anticipazioni non finiscono qui. A quanto pare i ballerini e i cantanti scelti si sono già sottoposti a un periodo di quarantena prima di entrare nella scuola. Non è chiaro se sono stati messi in isolamento tutti i candidati al banco o se invece nella puntata di domani verranno presentati direttamente gli allievi ufficiali di Amici 20. Se così fosse, nessuno avrebbe da dire nulla dinanzi a questo strappo alla regola.

Il pubblico è abituato infatti a vedere le esibizioni dei candidati al banco e scoprire in puntata, con loro, chi prende il banco e chi no. Scopriremo domani come è stato deciso di agire con la formazione della classe. Ma dopo aver visto cosa cambia ad Amici con il Covid e dove vivranno gli allievi, rimane un altro dubbio: come si precederà con gli sfidanti? Prima di presentarsi si sottoporranno all’isolamento?