X Factor, polemiche sul look di Blue Phelix: Emma e Cmqmartina furiose

Dopo la puntata di ieri di X Factor 2020 è esploso il caso Blue Phelix. Il cantante sta convincendo sempre di più nel corso delle puntate e i giudici stanno apprezzando le sue performance. E il suo giudice degli Under Uomini, Emma Marrone, non può che essere fiera di lui. Ma oggi è arrivata una critica a Blue Phelix che poco ha a che vedere con la musica ma con il suo look. Così Emma e un’altra cantante di X Factor sono scese in campo per farsi sentire. E si sono fatte sentire per bene.

La critica in questione è arrivata da Rolling Stone, che nella pagella ai cantanti in gara ieri sera ha bocciato Blue Phelix, dandogli voto uno. Ma il giornalista in questione ha aggiunto a fine pagella anche una considerazione personale che ha mandato su tutte le furie Cmqmartina e Emma. Queste le parole utilizzate in pagella: “Per quel look o sei Prince o devi avere il fisico (vedi Vergo)”. Poi il giornalista si è tirato in ballo nel paragone e lasciando intendere che se dessimo per buono il look di Blue Phelix nel terzo Live allora lui potrebbe essere la controfigura di Alessandro Borghi.

Cmqmartina ha postato questa frase tra le sue stories su Instagram e scrivendo che secondo lei si tratta di body shaming. Ha fatto ironicamente i complimenti al giornalista e ha scritto ancora, e sempre ironicamente, che si tratta di un giornalismo di altissimo livello. La cantante delle Under Donna ha taggato nella storia non solo Blue Phelix, il giovane di Ti lascio una canzone, ma anche il suo giudice Emma Marrone.

Emma ha prima condiviso la storia di Cmqmartina e poi ha aggiunto il suo pensiero. Naturalmente la cantante ha difeso Blue Phelix e non solo perché è un concorrente della sua squadra, di sicuro sarebbe scesa in campo lo stesso. Emma ha tenuto a sottolineare che le critiche musicali vanno bene e lei le accetta sempre. Ma la sua piccola considerazione è stata questa:

“Nel 2020 non bisogna ‘avere nessun tipo di fisico’ per voler essere sé stessi. Bisogna pesare le parole e aprire un po’ la mente”.

Ha inoltre aggiunto che non si sarebbe aspettata una critica del genere da Rolling Stone. Arriveranno le spiegazioni della rivista? Intanto ieri sera Blue Phelix ha anticipato qualsiasi tipo di critica al suo look dando già la sua risposta. Su Instagram infatti aveva già scritto: