Blue Phelix di X Factor 2020 ha partecipato a Ti lascio una canzone da piccolo. Il cantante è impegnato con i Live del talent show su Sky Uno ed è nella squadra di Emma Marrone. La cantante lo ha fortemente voluto nei suoi Under Uomini, insieme a Santi e Blind. Ma durante la puntata di ieri sera qualcuno si è ricordato di lui da piccolo nel programma di Rai Uno e così ha iniziato a far circolare la foto di Blue Phelix da piccolo a Ti lascio una canzone su Twitter.

Antonella Clerici è riuscita a intercettare la foto e il messaggio, scoprendo che Francesco Franco, il vero nome di Blue Phelix, è tra i concorrenti di X Factor 2020. Ieri sera tra l’altro per il cantante sono arrivati dei bellissimi complimenti dai giudici, e la Clerici non può che esserne felice. La conduttrice ha ricordato il bambino che ha conosciuto a Ti lascio una canzone e su Twitter ha scritto: “Quanti bambini talentuosi! Oggi è fortissimo. Bravo, bello e con una grande personalità”.

Il messaggio è riferito in particolar modo a Blue Phelix, ma non solo. Nella foto infatti c’erano anche altri tre bambini di Ti lascio una canzone, insieme formavano una vera e propria boyband messa su dal programma. Erano i F.A.M.E che nel 2012 hanno partecipato insieme a Ti lascio una canzone e sono stati uniti per formare un gruppo tutto al maschile. Avevano sfornato anche un singolo, Live your life. Oltre a Francesco nella boyband c’erano anche Alessio Parisi, Michael Zappitelli e Edward Sodano.

La musica ha sempre fatto parte della vita di Blue Phelix, che adesso è pronto ad affermarsi tra i migliori di X Factor 2020 e a lasciare il segno. Emma ha già ben capito come valorizzare il suo concorrente e ieri sera ne ha dato prova.

Quanti bambini talentuosi! Oggi e' fortissimo❤️ bravo, bello e con una grande personalita'#BluePhelix — Antonella Clerici (@antoclerici) November 6, 2020

X Factor 2020, chi è Blue Phelix

Blue Phelix di X Factor è un giovane studente di 22 anni. Viene da Livorno ma qualche anno fa ha scelto di trasferirsi a Londra, per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della musica ma anche per vivere liberamente la sua vita, senza persone che lo giudichino. Come succedeva spesso nella sua città. Suona il pianoforte e la chitarra, il suo inedito di chiama South Dakota e ha conquistato subito i giudici di X Factor.