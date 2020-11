X Factor 2020 Live seconda puntata, due eliminati: il riassunto

La seconda puntata dei Live di X Factor 2020 si è aperta con un giudizio in sospeso. Daniela Collu ha debuttato alla conduzione del talent show, in sostituzione di Alessandro Cattelan, con un ballottaggio. Come già saprete, questa edizione di X Factor è cominciata con la gara degli inediti. Tutti e dodici sono a disposizione del pubblico, perché giudicati tutti molto forti. Nei giorni scorsi quindi sono stati conteggiati gli streaming e gli ascolti sulle varie piattaforme digitali per decretare il secondo concorrente a rischio eliminazione.

Proprio così si è aperto il secondo Live, ma non senza prima un’incursione di Cattelan. La conduttrice ha poi letto il verdetto della gara degli inediti, che hanno registrato ben otto milioni di streaming in questa prima settimana. Il brano meno ascoltato è stato quello di Santi, come avevano suggerito le previsioni. Al ballottaggio quindi si sono sfidati Santi e Eda Marì: i giudici sono andati al Tilt. Il pubblico ha deciso di salvare Santi, per cui il primo eliminato della seconda puntata è stata Eda Marì.

Nella prima manche si sono esibiti Little Pieces of Marmelade, Mydrama, NAIP, Blind, Cmqmartina e Manitoba. Le discussioni si sono accese sui concorrenti di X Factor 2020 questa sera. In questa manche, infatti, solo su Mydrama non ci sono stati dibattiti al tavolo dei giudici. Little Pieces of Marmelade non hanno convinto del tutto Emma, NAIP ha lasciato qualche perplessità in Manuel. Hell Raton e Agnelli hanno fatto qualche appunto anche a Blind. Manuel ha avuto qualcosa da ridire anche sull’esibizione di Cmqmartina, che non ha convinto del tutto neanche Mika. I Manitoba non convincono Manuelito dal vivo, mentre Mika non ha visto in loro l’alchimia.

A fine prima manche spazio all’esibizione dei Maneskin, ospiti del secondo Live. Poi la Collu ha letto il verdetto del televoto: i Manitoba al ballottaggio. Nella seconda manche si sono esibiti i restanti cinque concorrenti, in questo ordine: Melancholia, Blue Phelix, Vergo, Santi e Casadilego. Anche stasera un plebiscito per i Melancholia. Blue Phelix ha stupito tutti stasera e per lui solo complimenti dai giudici, ma anche Vergo ha convinto il tavolo. Santi invece per i giudici ha ancora molto lavoro da fare su sé stesso. E per concludere, Casadilego continua a conquistare tutti.

Per scoprire cosa hanno cantato tutti i concorrenti vi rimandiamo alle assegnazioni di stasera. Il pubblico ha decretato il secondo cantante a rischio eliminazione: Santi. Ultimo scontro quindi tra il cantante di Emma e i Manitoba. Il secondo eliminato di X Factor 2020 di stasera sono i Manitoba.