X Factor 2020, le assegnazioni del secondo Live: tutti i brani

È tempo di assegnazioni a X Factor 2020! I giudici hanno scelto i brani che dovranno cantare i componenti della propria categoria ed è la prima volta che accade, seppure siamo alla seconda puntata dei Live. Una cosa insolita nella storia del talent show, perché negli scorsi anni le assegnazioni c’erano già dal primo Live. Non quest’anno, perché gli autori hanno deciso di lanciare tutti gli inediti dei concorrenti e con questi si sono esibiti nella prima puntata di X Factor 2020.

In questa settimana è in corso una gara sugli inediti e determinerà il secondo concorrente a rischio eliminazione. Gli undici concorrenti che proseguiranno la gara canteranno le cover scelte per loro dai giudici. Le prime assegnazioni del secondo Live sono state quelle di Hell Raton per le sue giovanissime Under Donna. Dopo aver rivisto le esibizioni della settimana scorsa, il giudice ha comunicato i brani scelti per la prossima puntata. Cmqmartina si esibirà con Il mio canto libero di Lucio Battisti e ne è molto felice.

Mydrama invece canterà Bella così di Chadia Rodriguez e Federica Carta, ma con un arrangiamento diverso. Manuelito infatti ha preferito rendere il brano più sentimentale e quindi ci sarà meno reggaeton, anche per far arrivare più forte il messaggio del testo. Infine, il giudice ha scelto Xanny di Billie Eilish per Casadilego. Lei si è quasi commossa scoprendo il suo prossimo brano perché sente suo il testo di questo brano

La seconda categoria ad aver scoperto le assegnazioni sono stati gli Over. Mika ha dato la possibilità a Eda Marì di scegliere tra Pianeti di Ultimo e Anche fragile di Elisa, lei ha scelto il brano di Elisa. Bla bla bla di Gigi D’Agostino per NAIP: un pezzo che farà ballare tutti e che tutti conoscono, ha sottolineato il concorrente degli Over pronto a questa nuova sfida. Vergo invece canterà E ritorno da te di Laura Pausini, che per lui sembra essere un brano ricco di ricordi.

Le assegnazioni del secondo Live di X Factor 2020 proseguiranno nel daily di domani con i brani scelti di Emma e di Manuel Agnelli.