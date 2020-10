X Factor 2020 Live prima puntata, eliminato e riassunto: tutti gli inediti

La gara del talent show di Sky Uno è entrata nel vivo: Cattelan ha dato inizio alle danze, ma non con poca commozione e tanta emozione per il ritorno del pubblico sugli spalti.

Sono iniziati i Live di X Factor 2020: la prima puntata è andata in onda giovedì 29 ottobre. La quattordicesima edizione si è aperta con tantissima emozione, perché il ritorno del pubblico nello studio non ha lasciato indifferente nessuno. Alessandro Cattelan era il più commosso di tutti, perché ha riavuto il pubblico dopo aver condotto Audizioni, Bootcamp e Last Call nel silenzio totale senza nessuno sugli spalti. Oggi invece c’era il pubblico, con il dovuto distanziamento e tutti pronti a riscaldare l’arena.

Cattelan a inizio serata ha detto di essere molto felice di dare inizio ai Live di X Factor 2020, perché non è stato facile. Spesso hanno dubitato di poterci arrivare, a causa del Covid, ma è felice di essere tornato a lavoro. Felice anche per i tanti addetti al lavoro che danno il loro contributo dietro le quinte del talent show di Sky e che hanno modo di lavorare in questo periodo di crisi per lo spettacolo. Purtroppo questa scelta sul pubblico non è piaciuta a tutti ed è scoppiata un’accesa polemica. Con la speranza che presto tutto possa tornare alla normalità, Cattelan ha dato inizio alle danze. Nella prima puntata di X Factor 2020 c’è stata la prima novità dell’edizione.

I concorrenti in gara si sono esibiti subito con gli inediti e non c’è stato nessun eliminato stasera. Come sempre ci sono state due manche: i meno votati si sono sfidati al ballottaggio, ma il non salvato dai giudici di X Factor è in sospeso. La vera sfida per l’eliminazione avverrà giovedì prossimo, tra il non salvato di stasera e il concorrente il cui inedito risulterà il meno ascoltato durante la settimana. Passiamo adesso al riassunto della prima puntata con tutti gli inediti di X Factor 2020. Nella prima manche si sono esibiti i seguenti sei concorrenti:

Blind con Cuore nero;

Cmqmartina con Serpente;

Eda Marì con Male;

Little Pieces of Marmelade con One cup of happiness;

Blue Phelix con South Dakota;

Casadilego con Vittoria.

I giudici hanno promosso a pieni voti le esibizioni di Blind, Eda Marì, Little Pieces of Marmelade (giudici in piedi per loro) e Casadilego. C’è stato invece un piccolo dibattito su Cmqmartina e Blue Phelix. A manche terminata c’è stata l’esibizione del primo ospite di quest’anno: Ghali, che ha cantato Barcellona. Cattelan ha poi letto il nome del meno votato della prima manche: Eda Marì è andata al ballottaggio. Questi i cantanti della seconda manche, sempre seguiti dal relativo inedito:

Manitoba con La domenica;

Vergo con Bomba;

Santi con Bonsai;

Mydrama con Cornici bianche;

NAIP con Attenti al loop;

Melancholia con Leon.

Le esibizioni di Manitoba, Santi hanno suscitato qualche dubbio nei giudici. Al contrario, chi invece ha convinto il banco sono stati Vergo, Mydrama, NAIP e Melancholia. In questa manche i meno votati sono stati Manitoba. All’ultimo scontro quindi l’Over Eda Marì e il Gruppo Manitoba. I giudici hanno deciso di salvare i Manitoba, quindi Eda Marì è in sospeso fino a giovedì prossimo. Chi affronterà nella seconda puntata?