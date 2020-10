X Factor 2020 concorrenti ufficiali: tutti i cantanti e le squadre dei Live

Con le Last Call abbiamo scoperto i concorrenti ufficiali di X Factor 2020: il cast è completo. I quattro giudici hanno fatto le loro scelte, eliminando due dei cinque concorrenti scelti durante i Bootcamp. Non è stato facile in molti casi, ma ormai siamo abituati a vedere i giudici essere indecisi fino all’ultimo minuto tra due o più artisti. Le Last Call di X Factor 2020 hanno sostituito i più conosciuti Home Visit, e ci sono state anche delle differenze tra i due tipi di selezione.

Quest’anno l’ultima selezione prima dei Live si è svolta nello stesso studio in cui ci sono state Audizioni e Bootcamp. Gli aspiranti concorrenti quindi non si sono esibiti in giro per l’Italia e per l’Europa, come nelle scorse edizioni. Né hanno preparato dei brani scelti per loro, perché nelle Last Call sono stati gli stessi cantanti a scegliere cosa cantare. Le scelte dei giudici di X Factor 2020 invece non sono avvenute nello studio stesso, ma in una villa. Cambia il nome e qualche particolarità, ma rimane il fatto che i giudici hanno scelto le rispettive squadre di X Factor 2020.

La prima squadra a formarsi è stata quella delle Under Donna. Per prendere le sue decisioni, Hell Raton ha chiesto i consigli di Lazzinho e Mara Sattei. Manuelito era un po’ indeciso su alcune cantanti, su altre sembrava avere le idee chiare. Nelle Under Donna ci sono Cmqmartina, Casadilego e Mydrama. Non hanno convinto in tutto e per tutto il giudice Daria e Alessandra, che sono state eliminate a un passo dai Live.

Gli Over di Mika invece sono loro: Eda Marì, Vergo e NAIP. Il giudice ha deciso di farsi affiancare da un suo amico Francesco Vezzoli, che stima molto come artista. In questa categoria i due nomi che non ce l’hanno fatta sono Kaima e Disarmo. Per Mika non è stato difficile scegliere, almeno questa è stata l’impressione vedendo le sue Last Call, ma soprattutto ha detto che per la prima volta ha una squadra con cui uscirebbe anche insieme a bere qualcosa.

Siamo passati poi ai Gruppi di Manuel Agnelli. Alle sue Last Call era presente anche Gipi, pseudonimo di Gian Alfonso Pacinotti, autore di fumetti ma anche musicista. Dopo le cinque esibizioni, Manuel ha deciso che i suoi Gruppi di X Factor 2020 sono Melancholia, Little Pieces Of Marmelade e Manitoba. Niente da fare invece per Wime e Yellow Monday.

Dulcis in fundo gli Under Uomini di Emma: Santi, Blue Phelix e Blind. La cantante si è avvalsa dei consigli e dell’aiuto di Dario Faini, meglio conosciuto come Dardust, per scegliere i suoi tre giovani concorrenti di X Factor 2020. Su Leonardo hanno avuto dei piccoli dubbi, così gli hanno chiesto di cantare un brano in italiano. I nomi dei due esclusi di questa categoria sono Roccuzzo e Leo Meconi.