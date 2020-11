Classifica inediti X Factor 2020: il brano a rischio ballottaggio

I brani dei 12 concorrenti della 14esima edizione sono in sfida per decidere chi andrà al ballottaggio con Eda Marì: in base alle visualizzazioni e ai download si stabilirà il secondo cantante a rischio eliminazione.

La classifica degli inediti di X Factor 2020 stabilirà il secondo concorrente a rischio eliminazione. Ed è per questo che i fan dei vari cantanti in gara e del talent show sono curiosi e ansiosi di scoprire come stanno andando gli inediti. Come abbiamo visto nella prima puntata dei Live, quest’anno il programma ha deciso di partire proprio dagli inediti di X Factor 2020 perché considerati tutti molto forti. Ma gli ascolti degli stessi avranno un peso, perché il brano meno ascoltato stabilirà il secondo concorrente al ballottaggio.

Nel primo Live Eda Marì ha perso il ballottaggio, ma dovrà aspettare domani sera per sapere con chi si scontrerà. I 12 singoli sono disponibili sulle varie piattaforme digitali dalla mezzanotte di giovedì scorso e verranno presi in considerazione il numero di ascolti e di download sulle stesse per stabilire il brano meno ascoltato. Quindi X Factor si appoggerà a una società che si occupa di ricerche e statistiche sui dati di vendita e verrà quindi stilata la classifica, incrociando tutti i dati di tutte le piattaforme.

Di conseguenza il brano con il minor impatto sul mercato metterà a rischio l’artista a cui appartiene. Non sapendo chi uscirà, al momento tutti stanno preparando le cover. I dati al momento vedono tre concorrenti a rischio, oltre a confermare una Eda Marì poco ascoltata rispetto a tutti gli altri. Il periodo che verrà preso in considerazione è quello che va da venerdì 30 ottobre a ieri, martedì 3 novembre. Quindi i dati che emergono dalle classifiche degli inediti qui di seguito sono indicativi e come tali vanno presi, perché per arrivare ai dati definitivi servirà fare degli incroci e soprattutto si baseranno sui numeri rilevati dopo la mezzanotte di oggi.

In ogni caso gli ascolti e le visualizzazioni su Spotify, su YouTube e su iTunes vedono a rischio ballottaggio Santi. Ma anche Manitoba e Blue Phelix non possono stare del tutto tranquilli. Per iniziare a farvi un’idea, di seguito troverete le visualizzazioni su Spotify:

Blind – Cuore nero: 1.182.453 views; Casadilego – Vittoria: 742.281 views; Mydrama – Cornici bianche: 626.936 views; Melancholia – Leon: 616.106 views; Cmqmartina – Serpente: 439.006 views; Vergo – Bomba: 419.408 views; Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness: 363.662 views; Manitoba – La domenica: 262.634 views; NAIP – Attenti al loop: 234.534 views; Blue Phelix – South Dakota: 234.478 views; Santi – Bonsai: 220.401 views; Eda Marì – Male: 184.181 views.

Ma procediamo con iTunes. In base alle posizioni in classifica, queste sono le posizioni dei vari inediti:

Blind – Cuore nero Melancholia – Leon Mydrama – Cornici bianche Casadilego – Vittoria Little Pieces of Marmelade – One cup of happiness Vergo – Bomba Cmqmartina – Serpente Blue Phelix – South Dakota NAIP – Attenti al loop Eda Marì – Male Santi – Bonsai Manitoba – La domenica

Infine, di seguito le visualizzazioni su Youtube: