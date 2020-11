Cattelan compare a sorpresa a X Factor: come sta, consigli a Daniela Collu

Il conduttore ha fatto il suo ingresso in studio a sorpresa, ma in modo insolito: in collegamento da casa ha poi aggiornato tutti sulle sue condizioni dopo essere risultato positivo al Coronavirus e ha passato il testimone alla collega che lo sostituisce.

Alessandro Cattelan a X Factor 2020 in collegamento da casa ha aperto il secondo Live. Il conduttore ha dovuto passare il testimone a Daniela Collu per la seconda puntata dei Live, e non si può sapere quando tornerà. Cattelan è risultato positivo al Coronavirus e come ormai abbiamo imparato, dopo lunghi mesi di pandemia, non si può prevedere in quanto tempo un positivo possa diventare negativo. Il secondo Live è cominciato con le parole dei giudici che hanno introdotto Cattelan. Per la prima volta sono stati i giudici a presentare il conduttore, ha fatto notare Manuel Agnelli.

Ovviamente Alessandro non era presente fisicamente in studio, ma era in videochiamata su un tablet. Questo tablet era poi indossato con un casco da un ballerino, quindi Cattelan ha potuto fare la sua entrata trionfale seppure solo su uno schermo e portato da un’altra persona. Dopo un’esplosione di gioia e di applausi nello studio, con un pubblico non pubblico presente sugli spalti, Cattelan a X Factor ha detto come sta:

“Mi mancate e sono felice di vedervi. Fisicamente sto un po’ meglio, mentalmente è dura. Sei chiuso dentro una stanza con la paura di attaccarlo a moglie e figli. Ma sono sicuro che mi farete passare due ore felici”.

Il conduttore ha poi scherzato e giocato sul fatto di essere sul corpo di un ballerino, quindi gli ha chiesto di fare dei passi di danza. Poi Cattelan ha introdotto Daniela Collu, la sua sostituta alla conduzione. Ha chiesto un grande applauso per lei, che intanto ha fatto il suo ingresso in studio. La Collu ha chiesto qualche consiglio a colui che ormai è un capitano per tutta la squadra di X Factor.

Cattelan, con l’ironia e la simpatia che lo contraddistingue, ha detto alla collega che stasera basta saper contare fino a undici per lanciare i codici dei concorrenti. Poi l’ha invitata a non fare battute sconvenienti su Hell Raton, visto che è esplosa la polemica sul Web dopo giovedì scorso. Terminato il suo momento, Cattelan ha salutato tutti invitandoli a divertirsi e a far divertire il pubblico a casa.

Alessandro ha anche lanciato la pubblicità, annunciando un blocco prima dell’inizio del secondo Live e al ritorno dallo stesso Daniela Collu era sola sul palco. Inutile dire che sui social in tanti hanno scritto di sentire molto la mancanza di Cattelan, proprio come a lui sta mancando X Factor stasera.