Amici 20, Sebastian torna e strega Giulia: Maria svela cosa accade nei corridoi

Maria De Filippi è la prima sostenitrice dei gossip nella scuola di Amici e anche quest’anno è pronta a far conoscere al pubblico cosa succede dietro le quinte. Quando si accorge che c’è un amore in corso non fa nomi, perché è giusto che siano i diretti interessati a uscire allo scoperto. Ma quando è solo una simpatia e non ci sono risvolti sentimentali concreti, allora Maria è pronta a fare lo scoop. Lo ha fatto anche oggi, nella seconda puntata del pomeridiano della nuova edizione, e la protagonista è stata la ballerina Giulia Stabile.

La conduttrice ha aperto la puntata proprio parlando con Giulia, che si è già distinta per la sua spontaneità e la sua simpatia. In tanti sono già pazzi di lei, come persona e come ballerina. Quindi Giulia è scesa al centro dello studio e Maria ha iniziato a parlare di quanto è successo con Sebastian Melo Taveira. Il ballerino intanto è tornato a casa: dopo essere stato allievo e ballerino professionista negli anni scorsi, anche quest’anno Sebastian è presente nel programma come assistente e professionista.

Giulia pare sia rimasta colpita dalla bellezza di Sebastian e non è riuscita a tenerlo per sé. Maria ha chiamato Sebastian in studio e gli ha chiesto di raccontare cosa gli ha detto Giulia. Tutto è accaduto nei corridoi della scuola, tra una lezione e l’altra. Il ballerino ha quindi raccontato: “Ci siamo incontrati nei corridoi, mi ha detto ‘Seba quanto sei bello'”. Giulia è subito intervenuta per fare delle precisazioni, perché il concetto è stato quello ma lo ha espresso in un modo diverso da come lo ha riportato Sebastian.

La ballerina ha precisato: “No, ho detto ‘sei proprio bello’, è diverso”. Poi si è imbarazzata moltissimo, ma mai quanto un secondo dopo. Mentre Sebastian lasciava lo studio, infatti, Giulia ha sussurrato: “Sembra scolpito”. Maria l’ha sentita e ha richiamato subito il suo professionista! Sebastian è rientrato e quindi la conduttrice ha invitato la concorrente a ripetere quanto detto prima.

Giulia ha raggiunto livelli di imbarazzo assoluti, cominciando anche a coprirsi il viso con le mani e con le braccia. In particolare si nascondeva da Sebastian. Alla fine però ha ripetuto il complimento, anche perché, come le ha fatto notare Maria, da casa si era comunque sentito visto che hanno i microfoni. Alla fine ha pure aggiunto: “Ho fatto colpo”. Un momento molto divertente, tra l’altro Giulia aveva già ammesso di avere una cotta nella scuola…