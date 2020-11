Amici 20, Aka7even e Esa si sbilanciano: confessioni e gesti d’amore

Primi amori ad Amici 20? Nel daytime di oggi ci sono state confessioni e gesti che hanno scatenato il gossip. Tutto è cominciato con una giornata un po’ “no” per la ballerina Martina, che era molto stanca a lezione. La giovane ha spiegato di essere effettivamente stanca fisicamente perché va a dormire tardi la sera, dopo essersi occupata della casa. Quest’anno infatti sono i ragazzi a dover cucinare e pulire la casetta in cui vivono e stando a ciò che ha raccontato Martina sono in pochi, se non solo lei, a essere responsabili nelle pulizie. Quindi lei pare si occupi più dei altri della casa, oltre a impegnarsi nelle prove.

Dopo questo sfogo della ballerina ci sono state le immagini dei ragazzi in casetta. Martina e Aka7even ad Amici 20 erano insieme sdraiati sul divano, uno sull’altra. E non sembravano semplici coccole tra amici che vogliono sostenersi e scambiarsi gesti affettuosi! A un certo punto inoltre il viso di Aka7even si è ritrovato a pochi centimetri dal viso di Martina e la ballerina sembrava molto imbarazzata. Ha anche invitato l’altro a voltarsi dall’altra parte. Forse per timore che scattasse il bacio? E chissà che non sia proprio Aka7even il ragazzo di cui Giulia ha parlato nelle prime puntate e al centro di un possibile triangolo.

Ma proprio Giulia Stabile è la protagonista del secondo gossip nato nel daytime di Amici 20! Dopo una simpatia per un compagno di classe e il debole per il ballerino Sebastian, per Giulia è arrivata una vera dichiarazione d’amore. Il cantante Esa Abrate si è confidato con alcuni allievi, tra cui Leonardo (che è in sfida) e proprio Aka7even, chiedendo loro consigli su come comportarsi. Sembra essere molto preso dalla ballerina, insomma gli piace davvero tanto, per cui i suoi compagni lo hanno invitato a confessare tutto. Esa ha accettato il consiglio anche perché Aka7eve gli ha riferito che Giulia ha li ritiene due fratelli.

Per Esa però Giulia non è una sorella e ha voluto mettere in chiaro le cose. Aveva paura di farlo perché tiene molto all’amicizia nata tra loro, ma alla fine si è buttato. Giulia però non corrisponde al momento, infatti ha spiegato a Esa di non provare le stesse cose. Per lei è un punto di riferimento e un amico, ma adesso teme che questa dichiarazione possa frenarla in alcuni comportamenti. Tuttavia, seppure sia sembrata abbastanza convinta, la ballerina ha lasciato una piccola speranza in Esa: gli ha detto infatti che oggi è così, domani non si può sapere.