Amici, Leonardo non sceglie Arisa e lei lo mette in sfida: “Spocchioso”

Leonardo Lamacchia è in sfida ad Amici 20. Il primo allievo a rischio nella nuova edizione è proprio il cantante di Rudy Zerbi, ma qualcosa non torna. Nel daytime di oggi Arisa ha incontrato Gregory, che si è presentato ai casting nella puntata con Maria De Filippi. La nuova professoressa ha deciso di mettere in sfida Gregory per dargli la possibilità di entrare nella scuola, perché per lei è interessante e molto bravo. In casetta gli allievi hanno visto il video in cui Arisa ha parlato con Gregory, poi è arrivata una lettera. Era indirizzata a Leonardo.

In questa lettera Arisa ha spiegato i motivi per chi ha deciso di mettere in sfida Leonardo contro Gregory. Secondo lei l’allievo è spocchioso, pieno di sé e non accetta suggerimenti e consigli. Poi ha aggiunto un post scriptum che ha insospettito più di qualcuno. Queste sono state le parole di Arisa a fine lettera: “Non dico questo perché non ha deciso di lavorare con me, ma penso che il talento vada premiato”. Nella puntata con la formazione della classe, infatti, Leonardo ha preso il banco sia da Arisa sia da Rudy Zerbi. Lui ha scelto di lavorare con Rudy.

Questa vicenda e il post scriptum di Arisa ha scatenato i dubbi: qualcuno in casetta ha iniziato a sostenere che sia tutto un po’ strano. In effetti anche il pubblico ha pensato che potrebbe essere una specie di ripicca da parte della professoressa. Sarebbe stato più logico mettere in sfida un cantante che lei non aveva scelto e che quindi non le piace: questa è stata l’opinione di Leonardo. Quest’ultimo poi ha aggiunto:

“Non sarà né Arisa né Gregory a togliermelo. Mi dispiace che vengano fatti dei discorsi personali. Non riesco a tollerarlo. Sulla base di cosa mi dici spocchioso? Abbiamo parlato una volta, mi conosci? Mi fa pensare il suo P.S. alla fine, sembra che ci sei rimasta male del fatto che non lavoriamo insieme”.

Leonardo non ha preso bene la definizione che Arisa ha dato di lui. Si anche commosso raccontando poi la sua storia agli altri concorrenti, una storia fatta di tanti sacrifici per la musica e di bastoni tra le ruote. Leonardo dopo Sanremo Giovani ha passato dei momenti molto difficili. È arrivato anche al punto di non riconoscersi più come persona:

“Mi sono annullato, avevo perso tutto di me. Non ero la persona che sono oggi. Ci sono voluti tre anni e mezzo affinché io potessi tornare a scrivere”.

Non ha intenzione di abbattersi e ha aggiunto che Arisa forse vive un risentimento nei suoi confronti. Quando è andato a lezione, Rudy non ha nascosto di essere dello stesso parere: infatti ha menzionato la favoletta della volpe che non arriva all’uva.