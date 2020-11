Leonardo Lamacchia nuovo cantante Amici 20, dove lo abbiamo già visto

Leonardo Lamacchia è un nuovo cantante di Amici 20. La classe si è formata nella prima puntata di oggi, sabato 14 novembre 2020, e tra i nomi c’è anche quello di Leo. Vedendolo esibirsi al centro dello studio qualcuno ha avuto la sensazione di conoscerlo già. Maria De Filippi nella presentazione di Lamacchia non ha citato i suoi precedenti in televisione, che sono comunque legati alla musica. Ma la sensazione di averlo già visto è più che giusta: Leonardo Lamacchia ha partecipato a Sanremo Giovani.

Il cantante di Amici 2020/2021 era nel torneo delle Nuove Proposte a Sanremo 2017, nella 67esima edizione e condotta da Carlo Conti. Il suo brano Ciò che resta era tra i favoriti alla vittoria, ma alla fine si è piazzato al quarto posto. Prima di Sanremo usava il nome d’arte di Leo Stain. Da anni ormai è semplicemente Leonardo Lamacchia e anche ad Amici ha deciso di partecipare con il suo vero nome. Aveva 23 anni quando ha calcato il palco dell’Ariston, oggi a 26 ha deciso di tentare la strada di Amici.

La scuola di Maria De Filippi rimane una grande vetrina e una grandissima opportunità, e lo sa bene per esempio Irama. Anche lui aveva partecipato a Sanremo Giovani nel 2016 e per partecipare ad Amici ha deciso di rinunciare al suo contratto discografico. Mai scelta fu più giusta, visto che Irama si è riscattato dagli anni di buio ed è riuscito a mostrare in tutto e per tutto il suo talento. Oggi è tra i cantanti usciti da Amici più apprezzati e seguiti.

Leonardo Lamacchia di Amici 20 non è del tutto sconosciuto insomma nel mondo della musica. Una ulteriore prova arriva anche dal suo profilo Instagram: è seguito da Mahmood ed Elodie, presente nella prima puntata di Amici oggi. A credere in lui sono stati Rudy Zerbi e Arisa, entrambi hanno detto sì al suo banco e adesso dovrà scegliere lui con chi dei due lavorare.

Leonardo Lamacchia viene da Bari, ha 26 anni e si è appassionato alla musica quando aveva circa 8 anni. Da bambino ha chiesto ai suoi genitori si accompagnarlo al coro della parrocchia ed è stato qui che c’è stato il colpo di fulmine. Ha aperto delle date dei tour di Fabrizio Moro, ma anche dei live di Ermal Meta e Irene Grandi.