Amici, Arisa professoressa: “Una delle cose più belle”, le parole su Maria

Arisa è la nuova professoressa di canto di Amici 20 e abbiamo appena assistito alla sua presentazione in studio. Ancor prima che andasse in onda la puntata, però, Arisa ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha raccontato le prime emozioni nel talent show. Amici di Maria De Filippi rappresenta una sfida non solo per gli allievi, ma anche per gli insegnanti. E Arisa è pronta ad affrontare tutto con il sorriso e in cerca di un riscatto. Nel suo messaggio infatti ha scritto che vale sempre la pena vivere e dimenticare le brutte giornate, perché la vita ciò che toglie poi dà.

La cantante è pronta a vivere questa esperienza con tanti sorrisi quante sono state le lacrime e i momenti tristi che ha attraversato. Ha scelto di dare tempo e fiducia alla vita e con la chiamata per Amici 20 ha capito di aver fatto bene. Ha infatti scritto: “A me oggi è successa una cosa bella, una delle più belle che mi siano mai successe”. Con queste parole non ha inteso sminuire tutto ciò che le è successo fino a oggi, che sono state importanti allo stesso modo.

Se oggi sente che Amici è una grande occasione e una cosa così bella è perché pensa che fino a oggi è stata lei a non saper affrontare nel modo giusto le cose. Ha scritto infatti che lei non sapeva ancora camminare e cadeva spesso, a metà strada. Poi è passata a Maria De Filippi, che l’ha scelta per la nuova cattedra di Amici lasciata vuota da Stash. Sulla conduttrice di Amici, Arisa ha scritto delle vere parole di stima:

“Lei m’ispira fiducia, è leale, la guardo e mi sento a casa, capisce tutto, ama tutto, comprende e non giudica. Sono felice di starle intorno anche se a distanza, mi piace pensare che non mi abbandonerà e che mi farà crescere”.

Arisa ad Amici 20 ha avvertito la sensazione di far parte di qualcosa che guardava da bambina. Oggi Amici spegne venti candeline e lei ha sempre fatto parte del pubblico che lo guardava da casa. Conosce tutte le sigle e adesso è felice di avere un banco anche per lei, ma come insegnante. “Grazie vita splendida, grazie Maria”, ha scritto infine. Intanto la prima puntata è andata in onda e Maria l’ha presentata con la tradizionale clip sulla carriera. Rudy Zerbi è stato molto felice di accoglierla nella commissione di canto. Proprio a lui Maria ha detto di avere cura della nuova insegnante e di accoglierla nel modo giusto.