Amici classifica dirette Instagram, Leonardo penalizzato: interviene Maria

La classifica delle dirette su Instagram dei cantanti di Amici 20 è stata svelata. Maria De Filippi ha letto insieme ai concorrenti le varie posizioni nel daytime di oggi, su Italia 1, svelandole un po’ alla volta. Erano tutti radunati nella sala relax della casetta e Maria era in collegamento audio. Tutti i cantanti hanno fatto delle dirette Instagram, contemporaneamente, nel pomeriggio di mercoledì alle 18. In base a quante persone hanno seguito la diretta è stata stilata una classifica, con delle conseguenze non da poco per l’ultimo classificato.

L’allievo che ha registrato il minor numero di utenti in collegamento alla diretta sarà penalizzato in ben due cose. Innanzitutto nella puntata di domani, sabato 16 gennaio 2021, non potrà esibirsi con un inedito ma solo con una cover. Ma soprattutto l’inedito del cantante in questione non verrà rilasciato insieme a tutti gli altri. Ebbene, l’ultimo in classifica è stato Leonardo Lamacchia, che ha reagito con sportività ma anche con un po’ di delusione. Questa la classifica delle dirette di Amici 20:

Sangiovanni Deddy Aka7even Arianna Enula Raffaele Evandro Esa Leonardo

Prima di scoprire le ultime due posizioni, Esa e Leonardo hanno vissuto diversamente l’attesa. Esa ha scelto di rimanere in sala relax, circondato da altri compagni. Leonardo invece si è prima buttato sul letto, poi è uscito fuori in veranda. E qui Maria è intervenuta per confortarlo, parlando con lui in collegamento. Leonardo si è raccontato e sfogato con la conduttrice, confidandole i suoi pensieri. Maria gli ha chiesto a cosa stesse pensando. Leonardo ha risposto così: “Sono un po’ deluso, da me. Forse non mi sto esprimendo, non lo so. Sto pensando a tante cose”.

Il cantante aveva molti pensieri nella testa ed era sicurissimo di essere ultimo in classifica. Una sua sensazione e ha quindi capito che deve dare ancora di più, che non è ancora abbastanza. Tuttavia non lo ha lasciato indifferente questo risultato: “Farebbe un po’ male”, ha aggiunto specificando che ultimo o penultimo non avrebbe cambiato di molto le cose. A questo punto si è abbandonato alle lacrime, anche se non avrebbe voluto piangere. E ha detto: “C’è sempre qualcosa da superare. Ho il terrore di tornare a vivere la vita di un’altra persona”. Maria gli ha detto che non sarà di certo una classifica basata su quante persone hanno seguito una diretta su Instagram a determinare la sua vita.

Leonardo è consapevole di questo, ma allo stesso tempo è una cosa su cui si è ritrovato a riflettere. Alla fine è comunque qualcosa che fa parte del mestiere che ha scelto e dovrà prendere atto di questo risultato. Lui non ha mai pensato di poter arrivare nelle prime posizioni, ma Maria ha preferito far aprire Leo sulla sua musica anziché concentrarsi unicamente sulla classifica delle dirette su Instagram. La conduttrice ha continuato a farlo parlare, chiedendogli come mai non è esploso di felicità quando Via Padova era primo in varie classifiche. Lui ha spiegato perché con queste parole: