Cuccarini contro Celentano ad Amici: “Bullismo”, Maria difende Elena

Dopo che Alessandra ha mandato via la ballerina professionista dalla sala prove, Lorella ha preso una importante decisione. E in studio c’è stato un nuovo scontro accesissimo

Come era facile immaginare, nella puntata di Amici 20 di oggi c’è stato lo scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Ciò che è successo in sala prove con Elena d’Amario non poteva passare inosservato, soprattutto perché la ballerina Rosa ha vissuto il tutto con molta sofferenza. Le prove della coreografia assegnata dalla Celentano sono state protagoniste anche della puntata di oggi, ma non per l’assegnazione in sé per sé. Lorella si è molto risentita del fatto che Alessandra abbia mandato via Elena dalle prove, visto che è stata lei a mandarla ad assistere. In un certo senso, ha detto, la Celentano ha cacciato anche la Cuccarini.

“Cacciando Elena dalla sala ha mancato di rispetto anche a me. Io ho mandato Elena, quindi ha mandato via anche me”, ha subito detto Lorella, tornata dopo il Covid. L’insegnante ha anche difeso Elena d’Amario, dicendo che è una donna di grande successo e che sta lavorando molto e bene con i ballerini quest’anno. Inoltre non ha più 17 anni, come quando era un’allieva, quindi insomma meritava più rispetto e non essere cacciata dalla sala prove. La Cuccarini le ha poi chiesto come mai ha assegnato questa coreografia ad Alessandro e non a Tommaso. Ha lasciato intendere che sarebbe stata difficile anche per l’allievo della Celentano, non avendo molti anni di studi alle spalle. La Cuccarini ha poi lanciato precise accuse alla collega:

“Tu lo hai fatto per umiliare Rosa. Ti stimo come professionista, però come succede in amore i rapporti quando sono tossici vanno stroncati. Da domani in sala prove ci andrò io. Non posso permettere che ci sia una vessazione di questo tipo. Questo è bullismo”.

Alessandra ha iniziato a rispondere a ciò che ha detto Lorella, negando di fare vessazioni e bullismo. Ha detto di avere i suoi metodi e che nel mondo della danza è cosa comune trovare insegnanti con modi molto duri e severi. Anche Maria ha speso qualche parola per difendere l’insegnante, riconoscendo che i suoi metodi possono essere fraintesi e non condivisi. Ma la Celentano ha poi parlato di Elena e ne è nato un nuovo dibattito accesissimo. A Lorella ha detto:

“Mi hai mandato la tua assistente a fare non so cosa. Si intromette senza nessuna richiesta con tono indisponente, troppo, arrogante e troppo insistente. Ma poi ripeto, il discorso di cacciare Elena è perché è stata insistente. Lei è lei, tu sei tu. Ti prego la prossima volta di chiamarmi e di metterla in riga, visto che lavora per te”.

Sentendosi dire queste parole, Elena ha chiesto di entrare in studio. La Celentano si è opposta, ma Maria le ha fatto presente che non era nella sua sala prove. Maria ha anche fatto notare che in realtà Elena è stata educata nel porsi con la Celentano, ma lei non era d’accordo. “Non me la mandare più”, ha ribadito alla Cuccarini. La professionista comunque si è difesa: “Sono intervenuta quando non era più una maestra che ammoniva un allievo ma era una persona che trattava male un’altra persona”.

La Celentano ha sbottato, non accettando ciò che aveva appena detto Elena. Secondo l’insegnante infatti non ha affatto trattato male Rosa e ha manifestato l’intenzione di lasciare lo studio a Maria: “Se tu permetti questa cosa io me ne vado”. La conduttrice quindi ha preso la parola e ha spiegato il suo punto di vista:

“Io vedo Rosa che danza, tu che urli le correzioni, urlando Rosa va nel pallone ulteriormente. Elena che in quel momento è Lorella e siccome insegna tutti i giorni umanamente si sente coinvolta nel vedere Rosa in difficoltà e ti dice ‘Maestra, le lasci il tempo di metabolizzare le correzioni, non le urli’. E da lì discutete. Alessandra, è una stupidaggine. Questi metodi che hai sono sempre stati oggetti di discussione. Quando tu hai i tuoi metodi e modi non ti rendi conto. Elena è stata educata”.

La discussione è andata avanti. La Cuccarini ha ribadito le sue intenzioni: “Tu hai il tuo modo, io ho il mio metodo. E ti dico che non approvo questo tipo di lavoro in sala prove”. Non vuole che Alessandra faccia piangere Rosa tutti i giorni, quindi vorrà seguire le lezioni in prima persona. La Celentano però non sembrava molto d’accordo sul fatto che sarà Lorella a seguire il passo a due assegnato da lei e che ne avrebbero parlato in privato. Alla fine Elena ha detto: “Io sono intervenuta in una situazione in cui non poteva sfociare in nulla di positivo per Rosa, punto”. Dopo queste parole, Alessandra ha lasciato lo studio e Maria è andata in pubblicità.