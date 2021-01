Amici, casi Covid crescono: Anna Pettinelli positiva, torna Lorella Cuccarini

Aumentano i casi di Covid ad Amici di Maria De Filippi, ma non si può assolutamente parlare di focolaio. Lorella Cuccarini è stata contagiata dal virus durante la pausa delle lezioni e nella scorsa puntata era in collegamento da casa. Nella puntata di oggi, che è in diretta su Canale 5, è seduta al suo posto dietro la cattedra di ballo. La Cuccarini si è negativizzata ed è guarita, quindi ha potuto fare ritorno nello studio e continuerà a seguire i suoi ballerini in sala prove.

Durante l’assenza di Lorella inoltre è stata Elena d’Amario a fare le sue veci, arrivando allo scontro con Alessandra Celentano. Adesso Lorella potrà tornare ad assistere i suoi allievi nelle lezioni, ma c’è chi invece sarà assente per un po’ al posto suo. Durante la settimana infatti Anna Pettinelli è risultata positiva al Covid, per cui non può prendere parte alle puntate in studio. Come è successo già per Lorella, anche Anna è comunque presente nella puntata di oggi, in collegamento da casa e su uno schermo dietro la cattedra.

Anche se in collegamento insomma le due professoresse, sperando che non ci siano altri casi di Covid ad Amici, possono continuare a dare giudizi sui propri allievi. E vedere la Pettinelli in collegamento è comunque un buon segno, perché vuol dire che ha dei leggeri sintomi oppure che sono totalmente assenti. Visto che la puntata è in diretta, la notizia sulla Pettinelli positiva al Covid non è trapelata prima di adesso. Maria De Filippi ha salutato Lorella appena è entrata in studio, rivedendola seduta dietro la cattedra. Per lei quindi tutto è passato.

Poi Maria ha spostato l’attenzione sulla Pettinelli, che invece era su uno schermo. E la professoressa ha subito spiegato perché: “Quello che ha avuto Lorella ce l’ho io. Stiamo combattendo, spero di tornare presto”. Dopo la rivelazione, la De Filippi ha voluto specificare che non è stata la Cuccarini a contagiare la collega. “A sapere chi è stato. L’importante è esserci”, ha ribattuto la Pettinelli. Insomma, nel programma le misure di sicurezza sembrano funzionare bene visto che ci sono stati dei casi ma non contagi interni alla scuola.