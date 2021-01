Amici 20 puntata 16 gennaio 2021: gara tra cantanti, la classifica

La puntata di Amici 20 di sabato 16 gennaio 2021 è andata in onda in diretta. Il motivo è stato presto spiegato da Maria De Filippi: c’è stata una gara tra i cantanti giudicata dal televoto. A inizio puntata si è esibita la prima ospite del giorno, ovvero Tecla. Poi Maria ha annunciato che il vincitore della prova TIM di questa puntata è Alessandro, che si è quindi subito esibito. A questo punto, la conduttrice ha subito spiegato cosa sarebbe successo in questo appuntamento: la gara di inediti dei cantanti di Amici 20. Subito è apparsa la classifica con le otto posizioni: la prima evidenziata di verde, le ultime due di rosso.

Chi ha vinto la sfida ha avuto la possibilità di pubblicare il suo inedito due giorni prima degli altri. Gli ultimi due classificati invece non vedranno l’inedito pubblicato sulle piattaforme. Leonardo non ha gareggiato perché ha perso la sfida delle dirette su Instagram. Ibla invece non ha partecipato perché è entrata da poco, ma il suo inedito verrà comunque pubblicato. I ragazzi hanno presentato i loro inediti e dopo le esibizioni i professori hanno confermato le felpe a tutti. Questi i titoli dei brani:

Aka7even – Yellow

Esa – Dimmi

Raffaele – Il sole alle finestre

Evandro – Guacamole

Arianna – L’amore davvero

Enula – Auricolari

Deddy – Parole a caso

Sangiovanni – Lady.

Al termine delle esibizioni, il primo classificato è stato Sangiovanni. Gli ultimi due invece sono stati Evandro e Arianna. Questa la classifica completa: 1) Sangiovanni, 2) Deddy, 3) Esa, 4) Raffaele, 5) Aka7even, 6) Enula, 7) Evandro e 8) Arianna. Tra una esibizione e l’altra c’è stato un nuovo siparietto su Arianna. Arisa ha provato a giustificare, come sempre, Arianna per la sua esibizione forse non molto precisa. A Rudy e Anna Pettinelli – positiva al Covid e in collegamento – infatti lei non è piaciuta molto, ma secondo Arisa è anche perché non vive un clima sereno da settimane. Arianna è spesso in sfida infatti, inoltre nella casetta ha passato momenti di tensione con gli altri concorrenti.

Per questi motivi, secondo Arisa, Arianna non sarebbe serena e tranquilla per prepararsi. Ma ovviamente non può essere una giustificazione, come ha fatto notare Zerbi e come ha detto la stessa Arianna: è consapevole di aver fatto degli errori, ma sembra disposta a cambiare alcuni aspetti di sé. Dopo la gara tra i cantanti, Maria è andata avanti con i ballerini. La prima a esibirsi è stata Rosa, che non è stata molto precisa ma ha ripreso la felpa. Maria non ha potuto fare a meno di parlare di quanto è successo durante le prove in settimana tra la Celentano e Rosa, sfociate nello scontro con Elena d’Amario. A tal proposito, Lorella ha difeso sia Elena sia Rosa e ha attaccato duramente la Celentano, lanciandole precise accuse.