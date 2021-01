Arisa ad Amici vuole graziare Arianna dalla sfida: gli allievi si ribellano

Arisa ha fatto una strana richiesta alla produzione di Amici di Maria De Filippi sulla sua allieva Arianna Gianfelici. La cantante deve sostenere una sfida decisa prima delle festività natalizie e che è ancora in sospeso. La produzione in quella occasione aveva trovato la casetta in condizioni anti-igieniche e ha dato delle ore di tempo ai ragazzi per pulire, altrimenti tre di loro sarebbero andati in sfida. Nonostante l’impegno, i ragazzi non hanno ripristinato la pulizia nella casetta e quindi tre allievi sono andati in sfida. Ci sarebbe dovuto essere un sorteggio, invece sono stati gli allievi stessi a fare i nomi dei ragazzi che si sono impegnati meno nelle pulizie.

Arianna, Riccardo e Rosa sono stati i nomi scritti da tutti, anche se ci fu il caos in casetta per queste decisioni. Rosa e Riccardo hanno affrontato la loro sfida: lei ha vinto, lui invece ha dovuto lasciare la scuola. Quella di Arianna è ancora in sospeso perché nel frattempo è stata messa in sfida altre due volte. Adesso che toccherebbe alla sfida per la punizione, Arisa ha inviato un video alla produzione chiedendo che venisse in pratica graziata dalla sfida a fronte di un’altra punizione. L’insegnante ha chiesto che Arianna non affrontasse questa terza sfida consecutiva e che si occupasse della pulizia della casa per qualche settimana.

La produzione ha chiesto anche il parere degli allievi, visto che proprio loro hanno fatto i tre nomi. Qualcuno ha proposto di accettare la richiesta di Arisa e rimediare a un errore commesso, secondo Sangiovanni, Evandro e Enula, in quella occasione. Tutti gli altri invece hanno ritenuto opportuno confermare la sfida perché gli altri due l’hanno affrontata e non sarebbe stato giusto salvare solo Arianna. Anche perché questa stessa sfida è costata l’eliminazione a Riccardo, quindi non sarebbe stato giusto nei suoi confronti.

Alla fine gli allievi hanno messo la decisione ai voti. I due nuovi allievi si sono astenuti, poi ci sono stati dodici voti a favore della sfida e due contrari. Evandro ha cambiato idea e si è detto d’accordo quindi con la conferma della sfida, mentre Enula e Sangiovanni avrebbero accettato la richiesta di Arisa. Quindi la palla è passata nelle mani della produzione. Con un comunicato scritto, la produzione ha spiegato che dopo aver ascoltato il parere degli allievi e vista la votazione contraria alla richiesta di Arisa, Arianna affronterà la sua terza sfida ad Amici.

La giovane cantante stessa comunque era d’accordo con la conferma della sfida. Visto che gli altri due suoi colleghi hanno ricevuto la punizione, era giusto che toccasse anche a lei. Anche se probabilmente avrebbe accettato anche la scelta opposta, ovvero la grazia dalla sfida. “Terza sfida, non è un problema”, ha detto.