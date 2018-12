Andrea Damante ospite della finale del Gf Vip 2018? Gli indizi su Instagram

Andrea Damante sarà ospite della finale del Grande Fratello Vip 2018?

Andrea Damante potrebbe essere ospite stasera al Gf Vip 2018! Grandi news da Instagram, che non possiamo considerare vere e proprie anticipazioni sulla finale. Che sia il Dama la sorpresa a cui gli autori hanno pensato per sollevare gli ascolti? Forse sì, ma bisogna prendere queste notizie con le pinze perché non c’è ancora nulla di confermato. Dopo alcuni indizi forniti direttamente da Andrea tramite il suo profilo Instagram, nell’ambiente si sta diffondendo la notizia che potrebbe essere ufficiale la sua presenza nella finale del Grande Fratello Vip 2018. Noi, comunque, preferiamo usare il condizionale fino a quando non c’è la conferma da parte del diretto interessato o della produzione del Gf Vip.

Andrea Damante torna al Gf Vip: sarà ospite nella finale della terza edizione?

Sono ormai passati due anni dalla sua partecipazione alla prima edizione Vip del Grande Fratello. Poi è stato ospite fisso lo scorso anno, visto che tra i concorrenti c’era Giulia De Lellis, ed era ancora la sua fidanzata. Per due anni insomma Andrea ha fatto parte del Grande Fratello Vip e stasera potrebbe firmare la sua presenza anche nella terza edizione. Con una storia su Instagram, infatti, il Dama ha fornito due indizi su dove sarà stasera: “Allora raga noi stiamo andando a Roma a metter su due dischi. Quindi a breve aggiornamenti. Anzi l’indizio, la frase del giorno è: ‘Non c’è due senza tre'”. Sia il viaggio a Roma sia il “non c’è due senza tre”, tenendo conto di ciò che vi abbiamo detto pocanzi, lascia immaginare che Andrea Damante sarà ospite del Gf Vip 2018 stasera. Potrebbe essere lui uno dei tanti colpi di scena della finale? C’è chi spera di sì e sarebbe comunque un gradito ritorno, un po’ come è stato per Luca Onestini che proprio ieri insieme a Ivana ha fatto sognare i fan.

Gf Vip, Andrea Damante ospite dopo la fine della storia con Giulia

Ma se dovesse davvero tornare in studio, che effetto potrebbe fargli? Andrea per ben due edizioni è stato protagonista con la sua storia d’amore con Giulia, che invece oggi si mostra felice insieme a Irama sui social. Potrebbe non essere un ritorno facile per lui, potrebbero risvegliarsi certe emozioni e ricordi, anche se Andrea ha accettato la nuova relazione di Giulia. Accettarla è un conto, superarla in modo definitivo è un altro e potrebbe non essere ancora arrivato questo momento per il Dama. Pensate che ha addirittura lasciato Verona e si è trasferito lontano dalla De Lellis. Ma Andrea Damante sarà l’ospite della finale del Gf Vip 2018 oppure no? Se lo fosse, allora i ricordi potrebbero non spaventarlo più di tanto.