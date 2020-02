Amici, Valentin assente: l’ultimo video del ballerino dopo la puntata

Valentin Alexandru assente ad Amici: giallo sul ballerino dopo l’ammissione al Serale

Non tutti lo hanno notato, visto che sul suo profilo Instagram, tra l’altro, non se n’è parlato affatto, ma Valentin Alexandru era assente nell’ultima registrazione di Amici: difatti in puntata il suo banco era vuoto e lo sarà anche nelle puntate della prossima settimana, quando saranno mandati in onda gli esami di alcuni concorrenti per ottenere la maglia verde. Qualcuno si è chiesto cosa fosse successo ma la risposta non è arrivata perché in puntata non se n’è parlato e neanche dando un’occhiata ai profili social del ballerino si è capito qualcosa in più; di sicuro comunque Valentin non è stato eliminato e non ha abbandonato la competizione.

Amici, le ultime news su Valentin: il ballerino di latino-americano riappare su Instagram

Potrebbe darsi che il ballerino di latino-americano abbia voluto tornare in Romania dai suoi famigliari e che quindi, sostenuto l’esame che lo ha portato ad avere la maglia verde, la produzione gli abbia concesso di non presenziare in puntata. Così come potrebbe darsi che Valentin fosse semplicemente influenzato. Tutto può essere insomma, sebbene è sicuro che non si tratti di nulla di grave perché il ballerino si è recentemente mostrato in una storia su Instagram a giocare a ping pong con “Nico” – così chiama il suo avversario -, molto probabilmente Nicolai Gorodiskii.

L’amicizia di Valentin con Nicolai

Non una buona scelta in un periodo come questo in cui il ballerino di origini ucraine viene preso di mira da chiunque per via del suo comportamento scorretto nei confronti di Timor Steffens e di Javier Rojas. Valentin comunque sa come comportarsi: è amico di Nicolai, è vero, ma non gli ha permesso di fare il comodo suo con Javier ad Amici, e in molti lo hanno apprezzato proprio per questo.

Amici 19, mancano solo quattro maglie per il Serale

Cos’è successo insomma? Perché il pupillo di Natalia Titova non era in puntata? Forse non lo sapremo mai. Le registrazioni delle prossime puntate comunque avverranno a breve e scopriremo se si è trattato di un caso o se invece c’è qualche problema più serio sotto. Vi ricordiamo che ad Amici devono essere ancora assegnate quattro maglie, e che dopo le ultimissime il rischio di veder andar via qualcuno a cui teniamo è molto molto alto. Restate con noi!