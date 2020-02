Serale Amici, Valentin ammesso: la Celentano fa arrabbiare Maria, poi l’abbraccio

Amici 19, al Serale anche Valentin Alexandru: Maria De Filippi cerca di fermare Alessandra Celentano

Valentin Alexandru è arrivato al Serale dopo un esame sudatissimo in cui ha dovuto dimostrare di aver studiato anche altri stili. A inserire una coreografia di modern tra i suoi cavalli di battaglia è stato proprio lui dopo un’attenta riflessione su sé stesso, e a farlo notare alla prima giudice, Nancy Berti, è stata Alessandra Celentano che le ha proposto di farlo esibire su questo pezzo: “Siccome tu l’ultima volta hai chiesto a Valentin di aprire la mente – queste le parole della maestra – lui l’ha fatto e ha preparato una coregrafia di modern. Invece di vedere il latino come hai già visto, se tu hai curiosità di vederlo lui ce l’ha pronta”. Maria De Filippi, quasi indispettita dal fatto che Alessandra volesse mettere in difficoltà Valentin, ha subito sottolineato che “prendiamo giudici esterni per evitare” e che si aspetta lo stesso atteggiamento anche con Javier Rojas. A contestare la proposta di Alessandra pure Anna Pettinelli: “Tu ti giocheresti la testa che per lui è meglio fare moderno che latino?”. “Non ha senso quello che dici!”, ha continuato Timor. Valentin invece ha mostrato una certa maturità mista a ironia: “Devo conquistare il cuore della Celentano”, queste le sue parole dopo che la giudice ha accettato la proposta di Alessandra.

Valentin al Serale: i giudizi dei tre commissari e l’abbraccio con Natalia Titova

La Berti non ha avuto dubbi dopo l’esibizione del ballerino di latino-americano sulle note di Eri piccola: “I rimproveri fanno bene – ha così esordito –. Se mi prometti che rimani così vero e sincero quando balli secondo me hai il carattere forte per affrontare tutto il Serale”. Anche Emanuel Lo ha promosso il ballerino: “Ho apprezzato molto che hai colto la sfida della maestra. Ti trovo sempre credibile. Non sempre un bravo ballerino è connesso e a volte fa fatica a trovare l’interpretazione. Sei potente, mi piaci moltissimo, secondo me sei giustissimo per il Serale”. Parole belle anche quelle di Francesca Bernabini: “Devi lavorare sulla parte superiore del corpo. Gli altri stili ti aiutano nel tuo. Però al di là di tutto mi convinci assolutamente”. Un abbraccio con Natalia Titova, che in lui ha sempre creduto, ha suggellato il momento bellissimo del danzatore.

Serale Amici, Valentin cambia atteggiamento e guadagna in simpatia

Valentin ha guadagnato molti punti in queste ultime settimane: non si è mai trovato in situazioni strane come quelle che hanno invece avuto come protagonisti Javier e Nicolai, e a differenza di quanto stava accadendo agli inizi della trasmissione ha dimostrato di volersi mettere in discussione aprendosi ad altri stili. Siamo molto contenti che un allievo bravissimo nel suo stile mostri di essere open minded e tutt’altro che presuntuoso, e siamo convinti che quest’atteggiamento lo renderà ancor più amato nel corso delle puntate. Buon Serale, Valentin!