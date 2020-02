Anticipazioni Amici prossime puntate: decisioni difficili, eliminati e ammessi al Serale

By

Amici anticipazioni, le prossime puntate importantissime per i concorrenti

Cosa succederà nelle prossime puntate di Amici di Maria De Filippi? Oggi abbiamo già visto gran parte dell’ultima registrazione e forse qualcuno di voi, avendo letto le nostre anticipazioni, sa già cosa accadrà i primi giorni della settimana che verrà. Riepiloghiamo brevemente cos’è successo: Gaia Gozzi ha preso la maglia del Serale, e lo stesso esito positivo l’ha avuto l’esame di Javier Rojas che è stato promosso a pieni voti dai commissari esterni. Visto che i ragazzi non sono riusciti a dare spontaneamente una maglia a qualcuno, Maria ha spiegato che stavolta la possibilità di scegliere un ballerino o un cantante da mandare al Serale l’avrà la commissione dei professori interni.

Anticipazioni Amici: la commissione non assegnerà alcuna maglia

Sicuramente qualcuno di voi avrà immaginato che neanche i professori sono riusciti a mettersi d’accordo, e le cose sono andate esattamente così: dato che ormai i preferiti di ognuno sono quasi tutti dentro – mancano soltanto Federico Pietrucci e Talisa Ravagnani che Timor Steffens ama alla follia -, ogni insegnante si è sentito libero di bocciare senza troppe remore. Non che le altre edizioni si siano fatti problemi, ma forse ricorderete che quando insegnò Giusy Ferreri Matteo Cazzato entrò come ultimo concorrente perché tutti avevano il loro preferito e lei no. Ad ogni modo è proprio così: nessuno è riuscito a ottenere sei “sì”, e questo la dice lunga su ciò che potremo vedere nelle prossime puntate, fra pianti, sfoghi e proteste.

Concorrenti Amici Serale: chi rischia grosso dopo l’ultima puntata

Vi ricordiamo intanto che le registrazioni di Amici avverranno a breve, e che quindi potremo scoprire presto chi saranno coloro che riceveranno la tanto ambita maglia verde. Oggi Martina Beltrami sembra aver fatto un’ottima impressione ai professori, e questo depone senz’altro a favore della sua corsa al Serale; diverso invece è il discorso per Francesco Bertoli che ha deluso Stash Fiordispino e che è stato rimproverato anche dagli altri. Non sappiamo se sarà eliminato – nel caso sarebbe un vero peccato! – ma il rischio c’è tutto. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!