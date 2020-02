Amici 19, Francesco Bertoli bocciato prima del Serale: “Mi fai inca…re!”

Francesco Bertoli e Martina Beltrami: ad Amici 19 critiche e congratulazioni

Ad Amici di Maria De Filippi dovranno essere assegnate quattro maglie e la corsa per il Serale si sta facendo sempre più difficile, visto che i ragazzi sono tanti e le opportunità di continuare il proprio percorso stanno diminuendo. Oggi abbiamo visto la commissione prendere una posizione chiara su due concorrenti che si giocheranno fino all’ultimo la loro permanenza nel talent show di Canale 5: il primo è Francesco Bertoli, la seconda è Martina Beltrami che hanno colpito i professori in maniera differente. Veniamo subito al dunque.

Francesco bocciato ad Amici, Stash deluso: “Mi fai inc…re!”

Francesco ha voluto cimentarsi in una nuova versione di Without you di Mariah Carey e il risultato, almeno a nostro avviso, non è stato niente male. I professori hanno però fatto notare al ragazzo che si percepiva che fosse preoccupato di cantare bene e questo ha influenzato negativamente la performance; il primo a prendere la parola è stato Stash Fiordispino: “Mi fai inca…re – queste le sue parole – perché hai fatto esattamente l’opposto di quello che abbiamo detto in sala prove. Non te la sei goduta! Ci siamo fatti una bella lezione lunga…”. “Io – ha subito replicato Francesco – in realtà me la sono goduta!”. Molto più severa Anna Pettinelli: “Se tu hai fatto delle cose nuove – queste le parole dell’insegnante – devi lavorare il doppio perché devono sedimentare. Martina ti ha surclassato!”.

Martina oltre le aspettative conquista Rudy Zerbi: “Ci siamo svegliati!”

Martina in realtà ha conquistato il punto non solo per l’esibizione di Francesco che non è piaciuta ma anche per la propria performance: la Beltrami infatti ha proposto una sua versione di Flashlight di Jessie J. e ha fatto centro, visto che Rudy Zerbi, di solito spietato nei suoi confronti, l’ha commentata con un entusiasta “Martina, ci siamo svegliati!”, a cui lei ha risposto con un soddisfatto “Meglio tardi che mai!”. Queste due esibizioni ci dicono qualcosa in più sulle possibili eliminazioni della prossima settimana: sappiamo che Martina ha avuto due “no” all’esame di sbarramento e uno di questi potrebbe essere proprio quello di Rudy che però potrebbe cambiare presto idea; su Francesco non abbiamo indizi ma il fatto che tutti e tre i professori si siano lamentati lo mettono seriamente a rischio. Arriveranno entrambi al Serale? E soprattutto, se dovesse essere scelto solo uno, chi sarà? Restate con noi!