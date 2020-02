Nicolai Amici, prime parole dopo la polemica Javier e Timor: il video-messaggio

Amici 2020, Nicolai Gorodiskii dopo le polemiche: il messaggio ai fan

Come tutti ben sapete, Nicolai Gorodiskii non ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso ad Amici 2020: il ballerino di danza classica infatti ha prima attaccato Talisa Ravagnani, poi si è scontrato con Timor Steffens e infine si è scagliato contro Javier Rojas, usando in tutti e tre i casi toni tutt’altro che pacati e assumendo un atteggiamento fastidioso. Questo gli ha causato non pochi problemi fuori dal programma perché i fan della trasmissione lo hanno riempito di insulti sostenendo che il talento senza umiltà non va gratificato; più o meno della stessa idea è anche Timor che più volte è intervenuto contro il ballerino dopo l’attacco ad Amici. Solo oggi Nicolai ha voluto rispondere alle critiche, e lo ha fatto in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Lavorate ogni giorno per arrivare a quello che volete – queste le sue parole in video –… sognate! In questa vita non c’è niente di impossibile. Tutto dipende da noi. Cercate di trovare la gente che vi vuole bene, che vi sta intorno e che vi supporta. La gente che vi critica – ha poi aggiunto – lasciatela stare: ci sarà sempre gente che ti criticherà perché non tutti hanno la stessa opinione. Siamo esseri umani e diversi!”.

Nicolai Amici: “Mando un bacio a chi mi odia”

Il video sembrava destinato a finire così e invece Nicolai ha voluto rimarcare che non si interessa affatto delle critiche che riceve in un messaggio successivo: “Volevo dire un’altra cosa ragazzi – queste le sue parole –: mando un bacio a chi mi odia e uno a chi mia ama!”. L’atteggiamento è meno provocatore del solito ma è comunque fastidioso se pensate che il ballerino di Amici non si è mai messo in discussione finora, e con Javier Rojas in realtà ha usato toni ancor più aggressivi di quelli usati con Timor, contro il quale si è scagliato in maniera del tutto gratuita. Insomma invece di mandare baci a destra e a manca Nicolai dovrebbe riflettere su ciò che ha fatto nei giorni di permanenza nel talent show di Canale 5.

Serale Amici, cosa succederà tra Nicolai e Javier Rojas?

Visto che Javier è arrivato al Serale, ci vien da pensare che lo scontro si farà sempre più acceso perché entrambi hanno un caratterino piuttosto difficile, con la sola differenza che Javier si sta trattenendo dal rispondergli a dovere dopo ciò che ha detto contro il programma. Ne vedremo senz’altro delle belle, anche se, a dirla tutta, preferiremmo che i toni si abbassassero.