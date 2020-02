Amici 19, Timor e Nicolai: volano stracci e cresce la paura per Federico e Talisa

Timor Steffens, ancora nessun confronto con Nicolai Gorodiskii

Timor Steffens non ha ancora avuto modo di confrontarsi con Nicolai Gorodiskii, che ieri si è reso protagonista di un altro imbarazzante teatrino con Javier Rojas, ma continua comunque a portare avanti la sua battaglia. E fa benissimo, visto che almeno finora le parole usate da Nicolai e più in generale il suo atteggiamento provocatorio nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è stato ripreso in alcun modo; ieri per fortuna è intervenuto Valentin Alexandru, che ha cambiato atteggiamento e sarà entrato senz’altro nelle grazie del pubblico dopo un inizio non proprio idilliaco, e Nicolai è stato messo al suo posto.

Amici 19, Timor su Instagram: frecciatina a Nicolai? Il maestro sostenuto dai fan

Non sappiamo se l’ultimo post scritto da Timor su Instagram sia indirizzato a Gorodiskii ma non si può negare che abbia tutta l’aria di una frecciatina al ballerino: “No matter how educated, talented, rich or cool you believe you are – questo è quanto si legge –, how you treat people ultimately tells all”, che tradotto significa ‘Non importa quanto educato, talentuoso, ricco o fi… tu creda di essere, è come tratti la gente che alla fine dice tutto”. Pensiero motivazionale del giorno? Potrebbe essere; ma non venite a dirci che Timor non ha pensato anche solo un istante a quanto accaduto sabato.

Amici di Maria De Filippi, Timor e la lezione a Federico Pietrucci: le speranze del maestro

Il maestro tra l’altro ha molto di cui preoccuparsi perché due dei suoi allievi, Talisa Ravagnani e Federico Pietrucci, ancora non sono riusciti a ottenere la maglia verde e mancano quattro posti . Quanto Timor tenga a entrambi lo si vede non solo dal tempo che passa con loro – pensate alla lezione motivazionale di ieri a Federico – ma anche ai post che pubblica tra le sue storie Instagram: recentemente ad esempio ha condiviso l’esibizione di Talisa e la storia di un gruppo su Francesco Bertoli in cui si scriveva a Federico un incoraggiante “Riuscirai a prenderti questa maglia”. Non c’è dubbio insomma che Timor creda fortemente nei due ballerini e che sia speranzoso che possano avere accesso al Serale di Amici 19. Già l’anno scorso ha dovuto sopportare l’eliminazione di Miguel Chavez, che quest’anno non si è ripresentato, quindi dubitiamo che accetterà un verdetto simile per Federico e Talisa.

News Amici 19, Nicolai Gorodiskii sempre più contestato: è polemica su Instagram

Intanto il pubblico dimostra con sempre più evidenza di non sopportare Nicolai per il modo in cui si sta comportando all’interno della scuola: il ricordo del modo in cui ha trattato Timor è ancora vivo, e il ballerino non fa niente per cercare di recuperare; anzi dopo l’attacco sconsiderato a Javier di ieri la situazione è peggiorata, e potete vederlo voi stesso leggendo i commenti a questo post che evitiamo di riportare per i toni purtroppo eccessivi usati da alcuni utenti: