Federico Pietrucci storia, ad Amici si confessa con Timor: “Ho sofferto”

Amici, Federico Pietrucci ancora in difficoltà: c’è qualcosa che blocca il ballerino

La storia di Federico Pietrucci è un’incognita nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino è bloccato da qualcosa che ha vissuto nella sua vita e che oggi lo fa essere introverso. Peccato che tutto questo si riversi, in maniera negativa, sul suo essere ballerino. Più di una volta gli insegnanti lo hanno messo in guardia sul suo modo di danzare e di esprimersi durante una coreografia. Tecnicamente è un bravissimo ballerino, ma manca qualcosa a livello di emozioni per essere un ballerino completo e quindi un vero artista. Federico non ama molto aprirsi con le persone e parlare, preferisce tenere tutto dentro oppure buttare giù i pensieri su un foglio di carta. Non riesce a tirare fuori i suoi stati d’animo nella quotidianità e alla fine non riesce a farlo al meglio anche quando balla. Dopo la puntata di sabato in cui non è riuscito a superare l’esame per il Serale, Federico ha chiesto di parlare con Timor Steffens.

Federico Pietrucci ad Amici ammette: “Ho paura di esternare quello che provo”

“Ho paura di esternare, soprattutto a livello personale, quello che provo”, queste le sue parole quando il coreografo, per l’ennesima volta, lo ha spronato a tirare fuori le sue emozioni. Timor ha detto: “Devi esprimerti di più. Parlare quando qualcosa non ti va bene perché aiuta anche a tirare fuori nella danza”. Poi ha aggiunto di avere l’impressione che Federico si sia rifugiato in una comfort zone dopo quello che gli è successo nella vita e che lo ha fatto soffrire. In questa comfort zone non è costretto ad affrontare la cosa e quindi sta bene, ma adesso è il momento di crescere e tirare tutto fuori. Federico è consapevole di avere un blocco e sta cercando di superarlo, ma ancora non è riuscito ad aprirsi su cosa ha scatenato in lui questo blocco. Ecco cosa ha confidato a Timor: “Ci sto provando in tutti i modi a uscire dalla mia comfort zone anche facendo tante altre cose che magari mi facilitano l’esprimere e il dare ciò che ho dentro. So di essere chiuso e di aver paura di far vedere alle altre persone quello che sento”.

Amici 19, la storia di Federico protagonista del daytime: “Ho sofferto, ho paura”

Timor gli ha chiesto a questo punto cosa potrebbe succedere qualora lasciasse vedere ciò che sente. Federico ha ribadito: “Per quanto ho sofferto ho paura”. Anche stavolta Timor ha provato a farlo aprire, chiedendogli di cosa ha paura. Il ballerino di Amici 19 a questo punto è rimasto in silenzio per un po’ ed era quasi in lacrime, mentre Timor ha continuato a spronarlo ad affrontare questo blocco. C’è qualcosa nella storia di Federico Pietrucci che lo blocca e forse scopriremo di cosa si tratta qualora dovesse arrivare al Serale di Amici, dove anche le storie dei concorrenti sono protagoniste delle puntate.