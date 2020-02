Nicolai provoca Javier ad Amici: “Falso, come un topo”, Valentin lo blocca

Amici 19, è scontro tra Nicolai e Javier in sala relax: il cubano non è d’accordo con la maglia verde del nuovo arrivato

Nicolai e Javier ad Amici hanno avuto un forte scontro, anche se bisogna dire che ad alzare i toni del confronto è stato il nuovo arrivato. Nicolai Gorodiski non sta conquistando l’affetto del pubblico da quando è nella scuola, ma è riuscito invece a conquistare la maglia verde del Serale. Proprio dalla maglia verde è partito tutto, perché Javier Rojas nello spogliatoio delle ragazze ha detto che secondo lui Nicolai non meritava l’accesso al Serale. Non in quel momento almeno, ma anche perché non meritava un voto così alto nell’esibizione che poi lo ha portato all’esame di ammissione al Serale. In quella sfida, sempre secondo Javier, il punto sarebbe dovuto andare a Talisa, che è stata più brava. Nicolai si trovava in sala relax e ha intuito che Javier stesse parlando di lui, così ne ha chiesto conferma a Martina, che era sulla porta dello spogliatoio. Dopo è partito all’attacco contro il ballerino cubano, che nel frattempo è uscito dallo spogliatoio.

Javier e Nicolai ai ferri corti, il nuovo ballerino di Amici attacca: “Fai finta di essere buono, sei falso”

Alzando la voce, Nicolai ha detto rivolgendosi a Javier: “Anche io sono inc….to con lui, infatti non lo voglio vedere, perché è un falso. Sei come una doppia faccia. Non mi rispetti per niente, vuoi fare finta di essere buono. Buono con tutti, ma sei falso come la m….a”. Javier ha preferito lasciare la sala relax per evitare lo scontro e lo abbiamo visto camminare nervosamente nel corridoio. Intanto Nicolai ha proseguito: “Io dico le cose come sono e come le penso, sono così. Non so essere in un altro modo. E non voglio cambiare, non cambierò mai”. Javier dopo aver sbollito la rabbia è tornato nello spogliatoio, ma Nicolai ha cercato ancora lo scontro trovando strano che Javier dicesse che non meritava la maglia verde. Hanno provato a spiegargli che Javier ha detto che non la meritava in quel momento, non in generale e Nicolai ha riconosciuto in parte di aver sbagliato qualcosa nella sfida con Talisa.

Nicolai contro Javier ad Amici, interviene Valentin: “Stai calmo, parla bene”

Javier è tornato in sala relax, ma senza replicare alle parole di Nicolai. Il ballerino cubano ha tentato in tutti i modi di mantenere la calma, mentre l’altro ha tentato in tutti i modi di fargli perdere la pazienza. “Non hai il coraggio di dirmi le cose in faccia, non hai le pa…e”, ha detto rivolgendosi a Javier. Quest’ultimo gli ha quindi detto che non ha ballato bene contro Talisa, ma dirlo dopo non ha fatto calmare l’altro. “Ora me lo dici? Adesso già lo so non me lo dire più, grazie. Non me lo dire più, lo dicevi nel bagno nascosto come un topo”, ha detto Nicolai. Quest’ultimo poco dopo ha avuto un atteggiamento decisamente provocatorio, avvicinandosi a Javier e chiedendogli perché non ha ballato bene, lo ha intimato di guardarlo negli occhi e poi si è seduto di fronte a lui. Valentin è intervenuto per calmare gli animi: “Non parlare così con lui, perché non ha senso. Non parlare in questo modo da sopra, vedi che con me non puoi parlare così. Stai calmo, parla bene”.

Nicolai attacca Javier ad Amici: “Tu non hai un cuore”

Nicolai si è allontanato dicendo che Valentin voleva fare il supereroe e continuando a ripetere che Javier non è un uomo. E ha alzato di nuovo la voce, con Valentin stavolta: “Io sono un uomo, lui non è un uomo. Mi lasci parlare o no? Che vuoi fare, il buono e il bravo? Fammi parlare”. Poi è tornato di fronte a Javier e quando lui gli ha detto di non aver gradito il suo atteggiamento, Nicolai è ripartito all’attacco. “E sai cosa penso di te? Che tu non hai un cuore, te lo dico io perché io capisco le persone e tu non sei puro. Io non ti conosco? Ti conosco, davvero. Da oggi ti conosco”, ha detto il nuovo ballerino all’altro. Javier ha chiesto perché lo stesse provocando, perché in effetti Nicolai ha assunto un atteggiamento poco tranquillo nello scontro.

Amici, nel daytime lo scontro tra Javier e Nicolai: “Balli tutto uguale, chi sei te?

“Perché non hai le pa…e. Tu non hai il cuore. Balli tutto uguale. Perché a Cuba non eri primi ballerino? I professionisti mi dicono che quando atterro sembro una pantera. Chi sei te? Chi sei te?”, ha detto Nicolai avvicinandosi nuovamente a Javier. Quest’ultimo nel frattempo era una pentola a pressione, pronto a esplodere, ma evidentemente ha mantenuto i nervi saldi dopo aver esagerato già una volta nella scuola. “Siete tutti falsi”, ha detto ancora Nicolai lasciando la sala relax e entrando nello spogliatoio. Molti hanno cercato di calmare Javier che è riuscito a non reagire, così come Valentin e Angelo hanno a Nicolai di stare più calmo. Nicolai è destinato a creare non pochi scontri al Serale, anche con i professori dopo lo scontro con Timor.