Amici Timor, l’attacco di Nicolai non passa: nuovo sfogo (e intanto il ballerino…)

Nicolai Gorodiskii ancora sotto accusa dopo l’attacco a Timor Steffens ad Amici 19

Ad Amico 19 le parole di Nicolai Gorodiskii faranno ancora discutere, visto che il maestro Timor Steffens non è certo uno che teme il confronto: oltre ad aver parlato con Nicolai in diretta, sebbene avesse potuto imporsi con maggiore forza, il ballerino ha scritto un post durissimo su Instagram che vi abbiamo segnalato ieri, e siamo sicuri che affronterà la questione nelle prossime puntate. Lo speriamo almeno perché – come sempre abbiamo sostenuto e come il pubblico sta scrivendo in questi giorni di fuoco – certi atteggiamenti arroganti vanno sanzionati, soprattutto in una scuola che dovrebbe insegnare almeno il rispetto dei ruoli. Qualche ora fa Timor ha di nuovo scritto ai fan italiani ringraziandoli per il sostegno, mentre Nicolai continua a ricevere critiche da chiunque. Ma veniamo al dunque.

Amici 19, le parole di Timor sull’episodio che ha coinvolto Nicolai

“Per tutti i miei sostenitori italiani che hanno visto la puntata di Amici – queste le parole di Timor –. Grazie mille per le […] belle parole. Spero di poter continuare a ispirare e motivare quante più persone possibili”. Nessuna parola fuori posto, come sempre del resto, e nessun riferimento diretto al comportamento scorretto del ballerino ucraino, sebbene dal messaggio si evinca chiaramente che il pubblico è schierato dalla sua parte. Se Timor continua a ricevere complimenti e sostegno non si puo dire lo stesso di Nicolai che non ha chiesto scusa e continua a ricevere critiche di ogni tipo per ciò che ha detto al maestro. Tra l’altro conoscendo il background di Timor Nicolai dovrebbe stendergli un tappeto rosso invece di rispondergli in quel modo… Vi lasciamo all’ultimo post pubblicato dal ballerino, tra i commenti del quale potrete leggere le tante critiche di questi giorni:

Nicolai VS Timor, quando il talento non basta

Nicolai è senza dubbio un bravo ballerino ma a parte il fatto che la sua critica è senza senso – perché Timor è stato invitato da Amici, e nessuno ha costretto la produzione ad assumerlo – crediamo fortemente che il talento senza la giusta dose di umiltà e il rispetto di chi potrebbe insegnarti molto di più di ciò che sai non conduce a nulla. La speranza – come lo stesso Timor ha fatto notare in uno dei suoi post su Instagram – è che Nicolai cambi davvero atteggiamento perché certi comportamenti sono insopportabili.