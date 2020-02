Amici, Timor furioso dopo attacco di Nicolai: “Ha bisogno di aiuto”, cosa è successo

Timor Steffens, l’attacco di Nicolai Gorodiskii ad Amici: cos’è successo in puntata

La puntata di ieri di Amici 19 sarà ricordata come una delle più brutte in assoluto, visto che il ballerino Nicolai Gorodiskii, non il primo in quest’edizione a farlo, ha mancato fortemente di rispetto a un maestro della commissione, Timor Steffens, chiedendogli come mai non parlasse in italiano essendo lui in Italia: toni e atteggiamento arrogante che hanno fatto infuriare il pubblico e sui quali non sono stati presi provvedimenti di alcun tipo; anzi il ballerino adesso è al Serale e sarà il pubblico a giudicarlo per ciò che ha fatto. Forse spiazzata dalle parole di Nicolai, Maria De Filippi ha cercato di far capire al ragazzo che non è un problema che Timor parli in inglese, come del resto non lo è stato per alcuni ballerini delle passate edizioni: pensate al bravissimo ed educatissimo Rafael Quenedit. Il maestro da parte sua non ha reagito come avrebbe dovuto ma ha spiegato subito perché su Instagram.

Amici, Timor contro Nicolai: il duro (e giusto) sfogo su Instagram

Timor ha affidato il suo lungo sfogo a Instagram, dove ha prima mostrato grande entusiasmo per il ballo con i professori e Maria, per poi soffermarsi sull’accaduto. Al maestro non è andato affatto giù che Nicolai abbia usato quei toni e quelle parole ma ha sottolineato di non aver voluto reagire mancandogli di rispetto a sua volta: “Penso – queste le sue parole – che abbiate visto tutti quanto accaduto oggi. Voglio davvero che sappiate che volevo dire di più in risposta al ragazzo che mi ha parlato senza rispetto. Fidatevi… Ho scelto come insegnante, ma soprattutto come adulto, di non mancargli di rispetto a mia volta; ho preferito invece cercare e capire la ragione e il punto di vista e di essere maturo al riguardo. Perché cerco sempre di ricordare che la conoscenza rende le persone umili mentre l’ignoranza le rende arroganti”. Comprendiamo l’atteggiamento di Timor ma forse bisogna ricordare a tutti gli insegnanti che sono in una scuola e che esiste un ampio ventaglio di provvedimenti e che non bisogna per forza o lasciar passare o eliminare. Facciamo riferimento anche a quanto accaduto con Javier Rojas che però sembra aver capito la lezione.

Perché Timor non ha preso provvedimenti con Nicolai: le ragioni del maestro

Il maestro ha continuato il suo sfogo contro Nicolai parlando di un concetto importantissimo, cioè del fatto che il talento senza umiltà non è nulla: “Tutto quello che voglio dire per adesso – ha così proseguito – è che il talento da solo non vuol dir nulla… mentre l’esperienza acquisita con umiltà e duro lavoro vuol dire tutto […] C’è del lavoro da fare. Il ragazzo necessita di aiuto e ha bisogno di capire come comportarsi correttamente e come usare le parole quando parla con gli altri [che ci sia un riferimento a quanto accaduto con Talisa?, ndr]. Non solo con me. Perché sarebbe un peccato se il suo talento venisse oscurato dal suo comportamento immaturo, pessimo e ignorante”. Parole durissime che forse Timor, per i tanti ballerini e ragazzi che seguono Amici di Maria De Filippi, dovrebbe dirgli in faccia nelle prossime puntate. Ma siamo sicuri che lo farà.